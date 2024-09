Saint-Benoît : Jeahy et Mamiso Groove au Bisik

Entre Salegy et musiques du monde

Le vendredi 20 septembre, la salle du Bisik à Saint-Benoît aura l'occasion d’accueillir Jeahy et Mamiso Groove au Bisik pour un spectacle haut en couleurs aux rythmes de la Grande Île. Une grande “Fety Gasy”, après le concert d’Eusébia pour l’After Sakifo, qui "promet à nouveau de beaux partages d’émotions à ne pas manquer". Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Bisik)

En première partie de soirée nous recevrons Mamiso (prononcer Mamsou) Groove Malgache, composé de 4 musiciens de talent que Mamiso (leader du groupe originaire de Madagascar) a rencontré à La Réunion et avec qui il a décidé de proposer ce nouveau projet parmi tant d’autres. Mamiso Rakotonanahary au chant et à la guitare est en effet un artiste prolifique qui multiplie les créations originales.

Avec Jordan Fontaine à la batterie, Martial Combeau à la basse et Alexandre Labbé à la guitare, il nous propose un nouveau voyage qu’il semble difficile de refuser.

Ensemble, ils vous emporteront vers l'énergie des musiques de la Grande Île avec un set dansant et festif. Le groupe nous guide à travers différents univers en mélangeant les dialectes des régions malgaches et en s’inspirant de la diversité musicale de son île.

La découverte des rythmes de Madagascar et la fête endiablée se poursuivent avec Jeahy, un artiste malgache qui vous fait voyager sans billet vers son royaume !

L’artiste, héritier des princes et princesses mahafaly, nous entraîne au sud de l’île et nous offre en partage sa culture à travers une musique inspirée, une voix puissante et son instrument fétiche le kabosy qu’il maîtrise à merveille. Son objectif est de faire rayonner son île avec un style musical unique "Fusion Beko Sauvage" qu’il met en avant dans son deuxième album, Vasianampela / Étoile de Demoiselle, tout juste sorti en vinyle.

Cette fusion marie les tonalités du Blues local authentique au Beko, une transe vocale traditionnelle, telle est la signature de Jeahy. Il chante aussi pour appeler au changement de la société dans laquelle il a grandi. Il a pu prendre un chemin différent des autres et devenir l’un des artistes les plus brillants de sa génération, Jeahy distille avec passion ses bonnes vibrations.

Sur scène il vous enverra loin avec sa voix magnifique et la maîtrise de son instrument fétiche le kabosy.

Rendez-vous le vendredi 20 septembre pour une grande Fety Gasy ! Entre Salegy et Musiques du Monde, entre Réunion et Madagascar. Pensez à réserver !

Vendredi 20 septembre

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place