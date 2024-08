Saint-Benoît : La municipalité organise son raid des eaux vives

Ce dimanche 11 août, la ville de Saint-Benoît organise sa première édition du Raid des eaux vives au départ des berges de la Rivière des roches. Cet événement sportif vise à promouvoir les activités de pleine nature dans l’Est et à mettre en valeur les paysages de la cité des eaux vives (Photo : ville de Saint-Benoît)

Dès 7h30, les équipes féminines, masculines et mixtes de composées de trois participants s'élanceront pour la première édition du raid des eaux vives.

Chaque trinôme devra terminer les quatre épreuves avec l’ensemble des membres de son équipe, sous peine de pénalités. Plusieurs points de ravitaillements seront mis en place au cours de l’épreuve. Au départ de la Rivière des Roches, les concurrents s’affronteront au travers de quatre épreuves au choix :

- Relais kayak (800m) ou course à pied (2km),

- Course run & bike ou orientation à pied (20 km),

- Relais tir à l'arc ou course à pied (2km),

- Relais natation en rivière (200m) ou VTT (5km).

Pour les épreuves de kayak et de tir à l'arc, les équipements seront fournis par l’organisation. En revanche, chaque équipe devra se munir d’un VTT et d’un casque homologué. L'organisation rappelle que les VTT à assistance électrique sont interdits. Un parc à vélos sera à la disposition des concurrents.

- Découvrir Saint-Benoît -

Pour cette première édition, les 28 équipes auront l'occasion de traverser les principaux sites bénédictins qui jalonnent l’itinéraire : le sentier littoral, le bassin la paix, le bassin la mer, l’Abondance, l’Ilet Bethléem, Bourbier les rails. L'arrivée de la course est prévue à 16h00 au lieu de départ : la Rivière des Roches.

Patrice Selly maire de la ville de Saint-Benoît explique : « La commune regorge de sites naturels propices aux activités de pleine nature. La Rivière des roches est d’ailleurs le spot privilégié des kayakistes et des fanatiques de randonnées aquatiques. Notre ambition à travers cet événement est de mettre en lumière la richesse des sports de nature disponibles sur le territoire bénédictin et la beauté des paysages de notre cité des eaux vives. »

Éric Niobe, adjoint au sport ajoute : « Ce raid par équipe est aussi l’occasion de promouvoir les valeurs du sport telles que la solidarité, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi ! »

- Prérequis et inscriptions -

Pour participer à ce raid, une bonne condition physique est requise. Chaque concurrent devra fournir un certificat médical attestant de l'aptitude à la pratique des activités de pleine nature ou une licence sportive de la Fédération Française de Triathlon et de Raids.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 août 2024. Les équipes de trois participants peuvent s'inscrire au service des sports, situé rue Pierre Benoît Dumas. Règlement complet sur le site internet : saint-benoit.re

