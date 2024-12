Saint-Benoît : le Bisik dévoile son programme pour le mois de décembre

Pour ce mois de décembre 2024, le Bisik promet une "cascade de plaisirs". "Musique, théâtre, jeune public, cirque, ciné-concert… Il y en a pour tous les goûts et dans toute la ville", écrit notamment le café culturel de Saint-Benoît. Nous publions le programme et le communiqué ci-dessous. (Photo : Bisik)

L'année se termine bientôt mais pas question pour nous de fléchir ou de ralentir !

Le mois de décembre sera donc rythmé de plaisirs en cascade et de découvertes réjouissantes.

C'est le bien nommé Festival An Kaskad qui débute les célébrations avec un florilège de spectacles enlevés et originaux, souvent uniques et toujours spectaculaires !

Musique, théâtre, jeune public, cirque, ciné-concert… Il y en a pour tous les goûts et dans toute la ville !

Suivez le guide et venez goûter au zambrokal culturel sans modéarion avant de participer à notre dernier événement de l'année le 13 décembre au Bisik avec Roulèr Killer et Sofaz ! Une fête de la liberté avant l'heure à ne pas manquer !

Festival An Kaskad

Mardi 3 décembre - 10h & 18h



Les Bambous - Spectacle jeune public 3 à 6 ans - 3€LÉON fé mazine amoin kel koté i lé out rédiyon, Cie Nektar

Mercredi 4 décembre - 11h

Médiathèque de Bras-Fusil - Spectacle jeune public - 8 à 10 ans - Gratuit

CHROMOSOMES, Cie des songes

Samedi 7 décembre



Marché forain - Gratuit9h - CRIÉE PUBLIQUE / PARKOUR ÉVOLUTION / BATA BATA (danse hip hop)

Plateau noir des Girofles - Gratuit

9h30 - 12h30 Village Associatif

12h30 Risofé

Les Bambous

16h - ATAN J'ESPLIK, Éric Lauret (7 à 13€)

18h - Départ du défilé

Esplanade Front de mer - Gratuit

19h30 - Spectacles de cirque

Dimanche 8 décembre - 16h

Salle Gramoun Lélé - Gratuit

Journée internationale du Chant Choral, avec Harmonie'Choeur (La Réunion) et les 4 vents de Seillons (Haut-Var)

Du 3 au 8 décembre

Pass Festival 20€

ARASHKARASU Ciné-concert au Cinéma Cristal

« Tempête de corbeaux » en perspective

Le jeudi 5 décembre à 19h dans le cadre du Festival An Kaskad, le Cinéma Cristal accueille le ciné-concert ARASHKARASU. Un film d’animation illustré des créations musicales d’ARASHKHA, artiste franco-iranien polymorphe, et de Kiyoshi Maejima Musicien Japonais éclectique.

Ce ciné concert raconte donc la réflexion poétique de la notion du territoire avec les concepts de la nature, de l’urbanité, de la ruine et de la libération spirituelle dans une déclinaison des trois formes de base qui sont le cercle le carré et le triangle.

Un projet atypique et poétique qui vous conduira des rives de la rivière des Marsouins à celles de l’océan Pacifique. Un projet unique à ne pas manquer !

Jeudi 5 décembre

19h - Cinéma Cristal

« Atan j’esplik » (extrait) et Zanmari Baré en concert à La Salle Gramoun Lélé

Un ballet d’émotion au rythme d’un maloya sensible !

Le vendredi 6 décembre, le Festival An Kaskad vous donne rendez-vous pour une soirée unique et une double dose de plaisir.

L’occasion de découvrir un extrait d’« Atan J’esplik », le dernier spectacle d’Éric Lauret et un concert de l’immense Zanmari Baré.

Inspiré des chroniques télé et radio d’Éric Lauret, « Y prétan », « Atan J’esplik » est un one-man-show joyeux et sensé faire rire autant que réfléchir.

En deuxième partie de soirée c’est Zanmari Baré qui s’emparera de la scène.

L’artiste sensible sera accompagné pour l’occasion de ses talentueux musiciens et nous entraînera à la découverte de son maloya original, pur, doux et langoureux au travers des titres inspirés de son dernier album “Sizi”, un vibrant hommage à sa mère, mais aussi des titres réinventés de « Mayok Flér » ou de son désormais célèbres « Voun », et autres titres incandescents.

Zanmari Baré, une voix puissante, qui fait résonner toute la douceur d’une âme exquise à ne pas manquer !

Vendredi 6 décembre

Ouverture des portes 19h - Premier spectacle 20h

Tarif unique 15€

Buvette sur place

Saodaj au Bisik

Foli Somin Lamour !

Le samedi 7 décembre dans le cadre du Festival An Kaskad, le Bisik a le plaisir de recevoir Saodaj !

Saodaj, c’est une vision sensible du monde mêlant modernité et tradition à travers une musique actuelle engagée.

Après plus de 300 concerts à La Réunion et à l’international, Marie Lanfroy, Jonathan Itéma et leur groupe continue de défendre leur premier album, "Laz", sorti en février 2023. Un mélange de sonorités traditionnelles et contemporaines, abordant des thèmes poignants et engagés.

Le groupe se distingue par son approche hybride, mêlant créole réunionnais et français, ainsi que des instruments classiques comme le violoncelle de Malnie Badal.

Pensez à réservez pour ne rien manquer de ce moment unique !

Samedi 7 décembre

Ouverture des portes 19h

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet

(10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Sofaz et Rouler Killer au Bisik

Maloya for ever !

Encore un vendredi 13, décidément ! Le vendredi 13 décembre, jour de chance où le Bisik vous invite à une soirée musicale exceptionnelle où les rythmes envoûtants de Sofaz et de Roulèr Killer vont résonner, pour la promesse d’une soirée riche en émotions.

C’est Bann Roulèr Killer, entraînés par Zan et ses dalons qui ouvrira ce bal kafiak, le dernier de l’année au Bisik. L'orchestre maloya d’un nouveau genre fondé par Jean Amémoutou Laope en 2007 également à l’origine du premier Ron Maloya à Saint-Denis.

Pour ce projet ambitieux, Jean a su s'entourer d'amis passionnés pour créer un groupe qui incarne l'âme de la tradition réunionnaise.

La soirée continue avec Sofaz qui vous transportera dans un univers où se mêlent les sonorités électro et les rythmes traditionnels du Maloya.

Depuis une décennie, ce groupe toulousain unique en son genre, composé de musiciens issus du Burkina Faso, de France, du Maroc et de La Réunion, explore et fusionne les richesses culturelles de ses membres pour créer une musique puissante et émotive. Thierry Kabir Devje, Edouard Chaize, Siaka Sanou, Jamal Bijdaa vous présenteront leur nouvel album "Mèt Ansamb".

Ne manquez pas cette soirée inoubliable au Bisik, le vendredi 13 décembre dès 19h, où la fusion des cultures et la tradition réunionnaise se rencontrent pour célébrer la musique et la diversité.

Vendredi 13 décembre

Ouverture des portes 19h / Premier concert 20h

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet

(10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place