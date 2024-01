Saint-Benoit : les sinistrés invités à déclarer les dégâts

L'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le territoire de La Réunion, touché par le Cyclone Belal, a été publié au Journal Officiel du 23 janvier 2024. Il concerne 19 communes de l'île, dont Saint-Benoit, pour les dégâts causés par les inondations, les coulées de boue et les submersions marines. Les assurés (particuliers, entreprises, agriculteurs) sont invités à déclarer leurs sinistres auprès de leur compagnie d'assurance dans un délai de 30 jours. (photo RB/www.imazpress.com)

Pour soutenir les particuliers sinistrés non assurés et se trouvant dans une situation économique sociale difficile, le Ministère de l’interieur et des Outre-mer mobilise un fond de secours. Les personnes concernées doivent rapidement se rapprocher du CCAS (Centre communal d'action social) de Saint-Benoît afin de se procurer et compléter le « Formulaire de déclaration de sinistre des particuliers ». La date limite de dépôt des dossiers en mairie est fixée au mercredi 07 février 2024. Plus d’informations au 02.62 50.88.24.

Les petites entreprises peuvent effectuer les mêmes démarches auprès du service économie et tourisme de la ville de Saint Benoit en appelant le 02.62.50.88.42.