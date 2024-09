Saint-Benoît lutte contre l'illettrisme

Ce samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024, dans le cadre des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme, la ville de Saint-Benoît organise un week-end contre l'illettrisme avec les Orthophonistes de La Réunion. De nombreux ateliers sont mis en place pour permettre aux parents et enfants - âgés de 0 à 6 ans - de profiter Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2024. Cette année, les orthophonistes 974 seront accompagnés par des étudiants du Lycée Marie Curie des filières Diététique et Petite Enfance. Nous publions le post (Photo : sly/www.imazpress.com)

Depuis plus de douze ans, les orthophonistes organisent chaque année, des actions pour lutter contre l’illettrisme. A La Réunion, 21 % de la population âgée de 16 à 65 ans (10 % en métropole) est concernée par l’illettrisme (chiffres de l’INSEE). Quelles conséquences ? Échec scolaire, exclusion sociale, illectronisme...

L’action « Autour du langage et des livres » consiste à informer les parents sur l’importance de parler à leurs enfants, de partager des moments simples et d’interagir avec eux et ce, dès la naissance.

Ainsi, dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme qui se dérouleront sur la semaine du 08 au 15 Septembre 2024, nous renouvelons pour la troisième année consécutive, nos ateliers parent/enfant (0 – 6 ans) afin de sensibiliser les parents au bon développement du langage chez les tout – petits, les alerter sur les dangers d’une surexposition aux écrans et favoriser leur intérêt pour les livres.

Cette action fait suite à un malheureux constat : une recrudescence de petits de 0-5 ans, sans langage, sur nos listes d’attente (surexposition aux écrans dont découle souvent un manque de stimulation). Des troubles alimentaires y sont parfois également associés, c’est pourquoi des ateliers autour de l’alimentation seront aussi proposés.

- Le langage, outil de socialisation et socle des apprentissages -

Le langage est le moyen privilégié pour communiquer, apprendre et s’insérer dans la société. Dès la naissance, le bébé communique avec son entourage par des regards, des sourires, des bruits de bouche. Ces manifestations sont les prémices de l’installation du langage. Le bébé a besoin d’attention et d’interactions. Il va ainsi pouvoir développer ses capacités de communication, d’expression, de compréhension et quelques années plus tard, apprendre à lire et à écrire. Le Bien Lire nécessite le Bien Parler

Le langage, facteur protecteur contre l’illettrisme et l’illectronisme

Des troubles du langage mal détectés ou non pris en charge par des professionnel·les de santé peuvent entraîner une exclusion du système scolaire, des difficultés d’intégration sociale, un illectronisme... C’est pourquoi, les orthophonistes militent pour la prévention des troubles du langage dès la naissance.

- Autour du langage et des Livres, une action au service des familles -

Malgré la surcharge des cabinets et le manque de temps, les orthophonistes restent mobilisés pour la prévention. Pour la première fois, ces ateliers seront menés en collaboration avec les étudiants du Lycée Marie Curie, filières Diététique et Petite enfance. Le Pôle de Rivière des Roches (25 Ter cité chay pak ting 97470 Saint Benoit) accueillera donc notre action et leurs participants (sur inscription en ligne) ces 2 jours, grâce à la mise à notre disposition de ce site par la Mairie de Saint Benoît.

Samedi de 9h30 à 15h30 pour les enfants de 0 – 3 ans et Dimanche de 9h30 à 12h30 pour les enfants de 4 – 6 ans.