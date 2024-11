Saint-Benoît : Oriane Lacaille et Anyel Vellaye au Bisik

Le vendredi 29 novembre 2024, le Bisik à Saint-Benoît accueille deux artistes. Anyel Vellaye qui présentera pour la première fois sur scène son univers très personnel où la mélancolie se joue de sa bonne humeur naturelle. Et Oriane Lacaille, en partenariat avec le Kabardock (Le Port), qui viendra présenter son premier album solo, “iViV” qui connaît un grand succès dans l’Hexagone et vaut à l’artiste d’être nommée aux Victoires du Jazz 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik.

Notez bien cette date : le vendredi 29 novembre 2024 ! Ce soir-là il faudra être là pour pouvoir dire plus tard “j’y étais !“ Il y a des dates comme celle-là qui comptent dans la vie des spectateurs et qui marquent parfois une carrière…

Cette soirée-là débutera en effet avec la première montée sur scène en solo d'Anyel Vellaye que les fans de Tikok Vellaye, son père, connaissent bien.

- Deux artistes sur la scène du Bisik -

Anyel Vellaye, une artiste aux multiples talents qui a accepté notre invitation, viendra sublimer la soirée avec une approche musicale à la fois originale et touchante. La trompettiste et musicienne accomplie se distingue par son habileté à fusionner les traditions réunionnaises avec les sonorités World Music. Sur scène, Anyel déploie un univers musical qui séduit par sa simplicité et son authenticité, s'accompagnant de sa voix douce, de son ukulélé ou de sa trompette. Ses compositions et ses reprises, teintées de mélancolie et chargées de messages d'amour, reflètent ses expériences personnelles et captiveront assurément le cœur de l'auditoire.

Son premier single, attendu pour la fin de l'année 2024, annonce une nouvelle étape dans sa carrière prometteuse. Un véritable cadeau à apprécier à sa juste valeur…

La soirée continuera après cette douce immersion avec Oriane Lacaille qui nous invite à un voyage musical unique, empreint de sonorités créoles et de métissages culturels. Née dans une famille de musiciens, cette talentueuse chanteuse et percussionniste réunionnaise a fait ses débuts à seulement 13 ans aux côtés de son père, le renommé René Lacaille. Depuis, Oriane a su se forger une carrière impressionnante, collaborant avec divers artistes internationaux et apportant une richesse sonore incomparable à chaque projet : non seulement avec son père mais aussi avec Bonbon Vaudou ou Piers Faccini entre autres.

Cette fois c’est en compagnie d'Héloïse Divilly, batteuse et percussionniste et de Yann-Lou Bertrand, contrebassiste et trompettiste, qu’elle forme le trio dynamique de son projet solo qui sublime ses compositions avec une parfaite harmonie de rythmes créoles et de nuances jazz. Préparez-vous à être transportés par une performance vibrante, où chaque note résonne comme une célébration des diversités culturelles qui composent l'identité de La Réunion.

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle au Bisik, où Oriane Lacaille et Anyel Vellaye vous feront vivre un moment musical inoubliable, mêlant avec grâce et talent les rythmes et les mélodies de La Réunion et d’ailleurs.

Le vendredi 29 novembre, faites en sorte de pouvoir dire j’y étais ! Nous comptons sur vous !

Bios express

- Oriane Lacaille sur la scène du Bisik -

Oriane Lacaille, chanteuse et percussionniste réunionnaise, incarne un univers musical riche de métissages créoles et d'influences africaines, indiennes, malgaches et européennes. Issue d'une lignée de musiciens, elle se produit dès 13 ans avec son père René Lacaille et collabore avec divers artistes et projets internationaux.

Son trio, formé avec Héloïse Divilly et Yann-Lou Bertrand, enrichit ses compositions avec une alchimie parfaite de rythmes créoles et jazz. Son premier EP est sorti en avril 2022, suivi de l'album *¡ViV* en octobre 2023, où elle exprime avec force ses émotions et son héritage musical.

- Le Bisik met en lèr Anyel Vellaye -

Trompettiste et musicienne dans plusieurs groupes dont celui de son père, Tikok Vellaye, Anyel décide aujourd’hui de se lancer pour la première fois en solo sur la scène du Bisik. Avec sa voix, son ukulélé et sa trompette, la jeune femme souhaite vous inviter à sa rencontre, dans un nouvel univers fraîchement conçu de son inspiration et de ses émotions.

Ses plus grandes inspirations sont multiples et issues de diverses origines. De La Réunion au Cap Vert, de la Soul au Séga, son monde traverse les horizons, elle ne peut s’arrêter sur un style. Elle compose avec son ukulélé et vient ajouter ses arrangements vocaux et musicaux ; elle veut rester dans la simplicité et elle le dit, « in kafrine la Rényon dan la sinplisité mi lé, mi vé fé pass la sinsérité dann mon mizik ». Son univers mêle

Tradition et World Music en ajoutant la fraîcheur de sa jeunesse. Univers mystique, doux, dramatique, dans ses compositions elle parle de ses bonnes et mauvaises expériences passées, à la première personne ou non, pour faire passer un message qu’elle espère partager avec le plus grand nombre.

Ses compositions et reprises, chargées de mélancolie et de messages d'amour, reflètent ses expériences personnelles. Un premier single est prévu pour la fin de l'année 2024.

Vendredi 29 novembre

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 10 euros en Prévente Adhérents sur Internet (12€ non adhérents) / 15€ sur place

Buvette et restauration sur place