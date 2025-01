Saint-Benoît : ouverture de saison anniversaire au Bisik

Le Bisik célèbrera ses 10 ans cette année. 10 ans de travail acharné pour offrir à Saint-Benoît et plus largement à la microrégion est un lieu de création et de diffusion des musiques actuelles désormais reconnu de tous. Nous publions ci-dessous le communiqué et vous dévoilons le programme (Photo : Bisik)

Un lancement de saison haut en couleurs pour une année placée sous le signe du dixième anniversaire du Bisik, nous le disions, que nous célébrerons tout au long de l’année.

Une soirée qui accueillera Blacko, DJ Dan, Sika Rlion et DJ Onemat et des artistes programmés au premier semestre 2025 pour vous présenter ensemble cette nouvelle saison qui s’annonce flamboyante.

Un rendez-vous émaillé de nombreuses surprises koté sèn et koté zardin avec un plateau musical 100% Reggae Dancehall…

- Au programme du Bisik -

Samedi 1er février

Dizan Lo Swar Ouverture de saison avec Blacko accompagné par DJ Onemat /

Sika R Lion accompagné par DJ Dan

Reggae, Ragga, Hip-Hop, Dancehall, Rap

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif unique 10€

Vendredi 7 février

Kanaoké avec Kanasel

Pop, rock, soul, folk

Ouverture des portes 17h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée gratuite pour les Adhérents (Adhésion 10€)

Samedi 8 février

Réparali Kafé 14h - 17h

Soirée (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée libre et gratuite

Samedi 15 février

Salle Gramoun Lélé

Jacqueline Farreyrol / Kalou Pilé

Folklore, Séga, Maloya

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39



Vendredi 21 février

Gaël Horellou / Tim Zéni

Jazz, séga, maloya

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) 12€ sur place

Vendredi 28 février

Hors-Série Électropicales

Savage Mirror / Cappuccinegro

Rap, electro,

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) 12€ sur place

Vendredi 7 mars

Dernié Konsèr

Impro

Ouverture des portes 17h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée gratuite pour les Adhérents (Adhésion 10€)

Samedi 8 mars

Réparali Kafé 14h - 17h

Soirée (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée libre et gratuite

Vendredi 14 mars

Dizan Lo Swar Danyél Waro

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif unique 10€

Vendredi 21 mars

Festival Rock à la Buse avec Bound By Endogamy / Mothra Slapping Orchestra/ All Inclusive (Party Conspiracy)

Punk, Rockab, Post Noise

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 10€ en prévente Adhérents sur Internet (12€ non adhérents) 15€ sur place



Vendredi 28 mars

Frères Parish / Jive Me

Old-school, hip hop, pop, électro

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 10€ en prévente Adhérents sur Internet (12€ non adhérents) 15€ sur place

Vendredi 4 avril

Dizan Lo Swar Baster

Séga - Maloya

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif unique 10€

Samedi 12 avril

Réparali Kafé 14h - 17h

Soirée (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée libre et gratuite

Vendredi 25 avril

Swaré Maloya : Kiltir + feat

Maloya

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) 12€ sur place

Samedi 10 mai

Réparali Kafé 14h - 17h

Soirée (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée libre et gratuite

Samedi 17 mai

Esplanade du Front de Mer de Saint-Benoît

Concert anniversaire « Dizan Bisik »

Ouverture des portes 19h Infos / résa au 0693 63 39 39

Concert gratuit

Samedi 24 mai

Salle Gramoun Lélé

Wizdom Dizan feat Oyri’s

Chanson Pop Créole

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif unique 15€

Vendredi 30 mai

Flora Obé + Gwendoline Absalon

Blues, maloya, soul, jazz

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) 12€ sur place

Vendredi 13 juin

After Sakifo

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 10€ en prévente Adhérents sur Internet (12€ non adhérents) 15€ sur

place

Samedi 21 juin

Ville de Saint-Benoît

Fête de la Musique

Concerts gratuits

L'ensemble du programme est à retrouver ici.