Saint-Benoît : plusieurs concerts pour le festival An Kaskad

Du 3 au 8 décembre 2024, le festival An Kaskad va battre son plein à à Saint-Benoît. Au programme, Arashkarasu, Zanmari Bare, Éric Lauret et Saodaj. Saint-Benoît devient le cœur battant de la culture avec des spectacles de rue, danse, cirque et musique pour tous les âges. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Bisik)

Côté concerts, jeudi 5 décembre à 19h, Arashkarasu, un film d’animation accompagné en direct par des instruments au Cinéma Cristal pour un ciné-concert tout en magie.

Mais aussi, l’immense Zanmari Bare vendredi 6 décembre à 20h, avec en première partie, le dernier spectacle d’Éric Lauret "Atan J’esplik" pour une soirée double plaisir à la Salle Gramoun Lélé.

Et samedi 7 décembre à 21h, Saodaj avec son maloya nomade et moderne au Bisik !

-----

Arashkarasu

"Tempête de corbeaux" en perspective

Spectacle 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif unique 5€

Billetterie : https://urls.fr/W9zB1A

---

Zanmari Bare

Un ballet d'émotion au rythme d'un maloya sensible à la Salle Gramoun Lélé.

Ouverture des portes 19h | Début du premier spectacle 20h00

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif unique : 15€

Buvette sur place

Billetterie : https://urlz.fr/t3OF

---

Saodaj au Bisik

Foli Somin Lamoour

Ouverture des portes 19h |Début du premier spectacle 21h00

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Billetterie : https://urlz.fr/t3OH