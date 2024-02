Saint-Benoît : 52 enfants et adultes incommodés dans une école maternelle

Au moins une cinquantaine d'enfants et adultes ont été pris en charge ce vendredi matin 9 février 2024 à l'école maternelle André Hoareau de Saint-Benoît. Les victimes se plaignent de démangeaisons et de problèmes respiratoires. La préfecture a activé le plan "nombreuses victimes". Un important dispositif de secours a été déployé. À cette heure, deux personnes ont été hospitalisées en urgence relative (l’une pour douleurs et vomissements et la seconde pour des examens complémentaires). Ce mardi du produit anti-fourmis avait été pulvérisé au sein de l'établissement (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"52 adultes et enfants ont été vus par les médecins sur place. Les enfants ont été récupérés par leurs parents, ne présentant pas de symptômes inquiétants. Leur bon état de santé ne justifie pas une prise en charge hospitalière", informe la préfecture.

Les premiers malaises ont été signalés dans le courant de la matinée. Des élèves, des enseignants et des agentes d'entretien ont été incommodés.

Les pompiers ont été alertés. Plusieurs véhicules de secours ont été envoyés sur les lieux. Dans le même temps "les parents ont été avertis", indique le rectorat interrogé par Imaz Press. L'école comportant 150 élèves a ensuité été fermée.

- Le plan "nombreuses victimes" déployé -

Devant le nombre important de personnes à prendre en charge par les ambulances et les services de secours, la préfecture a déclenché le plan "nombreuses victimes" (NOVI).

Ce dispositif consiste "à déployer des moyens du Sdis et du Smur afin de prendre en charge les victimes sur place" explique la préfecture à Imaz Press. Selon ce plan, ce sont "les équipes de secours sur place qui établissent les bilans et transfèrent les personnes si besoin".

Les raisons de cette intoxication ne sont pas encore connues. Ce mardi du produit anti-fourmis avait été pulvérisé au sein de l'établissement. "Une équipe risques chimique et biologique du SDIS est sur place pour rechercher les causes de ces problèmes de santé. Les deux produits utilisés ces-derniers jours pour le traitement contre les fourmis dans cet établissement ne sont pas toxiques, a confirmé le centre national antipoison", précise la préfecture.

Cette opération de désinsectisation intervenait à la suite d'une invasion de fourmis. "Les produits utilisés par une entreprise spécialisée en désinsectisation sont sans danger pour les enfants" avait estimé la commune de Saint-Benoît dans un communiqué publié ce jeudi.

L'établissement avait gardé ses portes fermées ce jour là. Il est "nécessaire d'effectuer une aération prolongée avant de pouvoir accueillir à nouveau les élèves" avait noté la mairie.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com