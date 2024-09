Saint-Benoît : Tèr Laba et Maloya Jazz Xperianz au Bisik

Le vendredi 27 septembre, la salle du Bisik à Saint-Benoît reçoit en live, deux artistes qui s'attèlent à “met an lèr” la musique réunionnaise. Emy Potonié, à la tête de Maloya Jazz Xperience, et Valérie Chane Tef, qui propose son nouveau projet “Tèr Laba”. Elles offrent leurs talents et partagent leurs univers remplis de sonorités douces et envoûtantes sur un fond de Jazz, de Maloya et de Séga. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Bisik)

Maloya Jazz Xperianz

Le Maloya Jazz Xperianz comme son nom l’indique est une véritable invitation au métissage musical. Cette alliance entre Jazz et musique traditionnelle réunionnaise a été pensée par Emy Potonié, saxophoniste et flûtiste. Le groupe a été bâti autour d’héritiers de la musique traditionnelle réunionnaise tels que Emmanuel Turpin, au piano, Arjuna Mariapin à la batterie, Rodolphe Céleste à la guitare et Ludo Fortuna aux percussions.

Si la plupart des œuvres sont composées par Emy, chacun des musiciens apporte sa touche aux créations et offre un mélange unique et transcendant. Ces sonorités ancestrales nous enivrent dès les premières notes et nous transportent vers leur incroyable univers. Le groupe réussit ce pari musical et nous fait nous envoler à chaque note de leurs instruments.

Valérie Chane Tef, projet Tèr laba

Longtemps expatriée, c'est en musique que Valérie Chane Tef décide de revenir sur son île natale avec le projet “Tèr Laba”, une proposition musicale qui allie ses talents de pianiste jazz au maloya ou encore au séga. “Reprendre contact avec ses racines” était devenu pour elle une nécessité.

C’est donc accompagnée de ses musiciens venus de tous horizons tels que Thierry Fanfant à la basse, Florence Vincenot au piano, Inor Sotolongo aux percussions et Albert Ghano à la batterie, des personnages ancrés dans leur culture et désireux de servir une musique délicate, touchante, dansante, faussement naïve, qu’elle nous fait vivre cette connexion unique entre le Jazz et la musique traditionnelle.

Après différentes tournées en Inde, au Maroc ou à Madagascar, elle est marquée par toutes ses rencontres, et se nourrit de chaque expérience. Les textes qu’elle inscrit dans sa musique nous transmettent des valeurs familiales, d’amour, de partage et transmission culturelle réunionnaise. Son nouvel album “Radio Péï” nous offre un moment d’évasion inoubliable et captivant.

Vendredi 27 septembre



Ouverture des portes 19hInfos / résa au 0693 63 39 39Entrée 8 euros en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur placeBuvette et restauration sur placeBilletterie : https://urlz.fr/scfM