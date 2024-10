Saint-Benoît : un After Électropicales au Bisik

Ce samedi 19 octobre, le Bisik accueillait l’After des Électropicales pour un public de passionnés venus poursuivre la fête d’une 16ème édition exceptionnelle. Partenaire des Électropicales depuis déjà plusieurs années, le Bisik à Saint-Benoît proposait en partenariat avec le plus grand festival de la Zone Océan Indien dédié à la musique électronique un moment intense en immersion au cœur de vibrations distillées par trois duos qui, chacun à leur manière, secouent les scènes et les esprits. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photo : Nicolas Renambatz - Bisik)

C’est koté jardin, dos à l’installation lumineuse de Blindoff, que la soirée a débuté avec un warm up assuré par Reine Sultan (Florient Bourdot et Julia Kügler), new comer de la scène électro à La Réunion.

Un duo de DJ qui nous a embarqué dans un voyage où chacune et chacun pouvait se sentir libre, sexy et léger à la fois. Une cascade de morceaux fraîchement arrivés, de classiques intemporels et de quelques ingrédients secrets qui a permis de débuter cette soirée en douceur comme une reine, un sultan ou les deux…

Une ambiance chill au rythme de « Feelin’ Alright » ou "Love to Love You Baby" et bien d’autres absolument parfaite pour démarrer cette soirée qui s’annonçait… explosive !

Le temps pour les derniers spectateurs de rallier le spot du Bisik, de profiter de ces derniers moments de calme apparent, et c’est en salle que la soirée s’est poursuivie…

Composé de Charlotte Molina Precioso et Guillaume Futhazar, le duo Taba! prend une place incontournable dans le paysage électro punk local et prend possession du plateau sans plus attendre.

- Un punk-rock-électro venu d’ailleurs -

Avec un ensemble crop top et jupe lamé et des paillettes jusqu’au bout des ongles, Charlotte s’impose d’entrée de jeu et lance les hostilités avec leur son punk-rock-électro venu d’ailleurs… Un véritable alien !

Leur titre "Ti mal" et son clip déjanté ont récemment marqué une nouvelle étape dans leur carrière et c’est avec enthousiasme que le public du Bisik et des Électropicales les accueille enfin après une première tentative bousculée pour cause de cyclone sur cette même scène.

Le duo enchaîne ses nouvelles créations qui sortiront bientôt sur un premier album. À suivre mais à ne pas mettre toutefois entre toutes les oreilles !

Taba (chatte en créole) sait en effet piquer là où ça fait mal avec d’énormes coups de basse et des mots… presque aussi gros. Charlotte ne déconne pas, elle sait chanter, est engagée, et avec sa voix douce et puissante bouscule nos certitudes et affiche son féminisme combattant.. elle rappe en anglais et en créole, pousse à fond ses cordes vocales avec aisance et fluidité tandis que Guillaume donne lui aussi de la voix et s’acharne avec virtuosité sur ses machines infernales… « Allright ! »

Le public est sous le charme, il danse et s’enjaille sans entrave face à une impertinence assumée et maîtrisée. Le charme opère à plein et les sourires illuminent le dancefloor et chacun profite de cette expérience vibrante et insouciante qui au fil des mots capture parfaitement l’essence de nos vies insulaires et la complexité des relations humaines

Taquin, le duo joue avec les mots et l’humour et enchaîne les titres à paraître bientôt… On a hâte : "Army", "Sécrétion", "Krevsaal puht", "Dokter", "J'aime mon pays", empruntant parfois des textes de « Sexy Sushi, IDLES et Le Tigre ».

Une vraie « tantine do fé », avec « un bébête dans son tête », bébête partagée avec son binôme Guillaume qui nous quitte sur un cri de guerre : « Dégage » ! auquel le public ne répond que par un tonnerre d’applaudissements et de hourras bien mérités…

- Basses fréquences puissantes et hypnotiques -

Le temps d’un changement de plateau rondement mené et c’est au tour de Camion Bazar de prendre le relais pour nous entraîner dans leur univers éthéré.

On le sait, Le duo parisien, composé du français Romain Play et de l’italienne Benedetta, est bien plus qu'une simple paire de DJs. Diggers acharnés, producteurs et créateurs de soirées légendaires, ils insufflent une liberté totale à leurs performances, mélangeant habilement vinyles, sons électro-rock et scénographies artisanales.

Pas de mixtape toute faite ici, mais une maîtrise impeccable et une véritable osmose avec leurs machines. Le public est immédiatement séduit et a le plaisir de découvrir en exclusivité leur premier vinyle qui sortira à la fin du mois. Un Ep, « Sangue », inspiré des films d’horreur italiens des années 70 chers à Benedetta qui a fait frémir les spectateurs avec des titres comme « Parasomnia », « Emo Globin » ou « Tension Dimension »… Une véritable tuerie !

Le duo distille des basses fréquences puissantes et hypnotiques et des rythmes downtempo qui invite le public à la libération… Une énergie brute, des beats fracassants, un son qui frappe dur et des beats drops défiant la gravité qui nous propulsent en apesanteur. Le public danse, entre en transe, il faut bien que les corps exultent.

Leur Drum’n Bass Jungle et une Techno bien grasse, parfois vaporeuses quand elle mixe des voix épurées et des chants lointains, est un véritable avion de chasse.

Benedetta et Romain ont tenu bon la barre, dans la chaleur de la nuit, s’éventant parfois l’un et l’autre avec un vinyle avant de le scratcher, puis pour romain de brutaliser le Drum Pad multipiste : tambours, cowbell, marimba… Quelle prestation incroyable !

Une soirée unique et une expérience sensorielle unique, un véritable voyage musical, un vaisseau spatial dans la nuit bénédictine… l’ordre dans le chaos !

Une soirée qui aura su combler les amateurs de musique électronique avec rage, groove lancinants aux textures subtiles et ambiance planante et enivrante garantie !

On en redemande !

Le vendredi 25 octobre, préparez-vous à une soirée mémorable au Bisik, où deux artistes émergents d’ici et de lot koté la mèr feront vibrer la scène musicale : Nans Vincent et Migui ont la chanson chevillée au corps et à l’âme et, chacun à leur manière, nous partageront leurs univers pour faire vibrer la salle avec leur énergie unique.

