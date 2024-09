Saint-Denis : 165 plants de cannabis saisis, un individu interpellé et placé en garde à vue

Ce mardi 17 septembre 2024, à Saint-Denis, les effectifs de la Police nationale de La Réunion étaient requis pour une forte odeur de cannabis émanant d’un logement. Dans l'arrière-cour, les forces de l'ordre ont saisi 165 plants de cannabis pour un poids de 27 kilos, 500 euros en liquide et une chambre de culture. Interpellé et placé en garde à vue, le mis en cause devra répondre de ses actes devant la justice (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Sur place, lors de leur interventions, les policiers n'ont pu que constater la présence du locataire qui était en train de fumer une cigarette de cannabis, agissant en flagrant délit.