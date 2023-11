Saint-Denis : Loïc, 22 ans, veut "Zéro mégot dans la nature"

Il a 22 ans et se prénomme Loïc. Engagé en service civique à la ville de Saint-Denis, il participe au défi "Zéro mégot dans la nature". En à peine une heure et demi, le jeune homme a déjà rempli la moitié d'une bouteille avec les mégots ramassés. L'initiative est née dans l'esprit de l'association Prop'Réunion. Et cela tombe à point nommé puisque nous sommes pile dans le mois sans tabac. Rappelons-le, un mégot jeté dans la nature, c'est plus de deux ans à se décomposer dans la nature… (Photos : rb/www.imazpress.com)

Depuis l'aube, Loïc, jeune Dionysien de 22 ans en service civique s'est lancé dans une traque aux mégots jetés dans les rues du chef-lieu.

"Je ramasse les mégots et les mets dans une bouteille dans le cadre d'un concours organisé par Prop'Réunion", explique Loïc au micro d'Imaz Press.

C'est au détour d'une rue que nous l'avons croisé, sa bouteille à la main, déjà remplie à moitié de ces mégots.

Pour le jeune homme, "c'est important parce que les gens ne prennent pas conscience des dégâts que les mégots peuvent avoir sur l'environnement et c'est dommage". Selon lui," "il faut avoir un esprit de solidarité et de collectivité et comme ça l'environnement se porterait mieux".

"Il faut sensibiliser les jeunes et leur faire prendre conscience que c'est important pour l'environnement car les jeunes c'est l'avenir."

Loïc le dit, "après ça peut être difficile de le faire comprendre aux autres mais moi je suis dans l'optique de montrer l'exemple parce que les actes peuvent plus inciter que les paroles." Écoutez :

- Objectif "Zéro mégot dans la nature" -

L'action dans laquelle s'est lancée le jeune homme, est donc organisée dans le cadre du défi "Zéro mégot dans la nature" lancé par l'association Prop'Réunion. Un événement qui a lieu jusqu'au 30 novembre 2023.

"En ce mois sans tabac, le meilleur moyen de ne pas produire de mégots reste encore de ne pas fumer", lance l'association.

Pour participer, rien de bien compliqué : "vous devez vous rendre dans l’un des deux magasins partenaires Espace Optique à Saint-Denis et à Saint-Pierre. S'inscrire via le formulaire d'inscription disponible sur place.

À la fin du concours, un classement des participants ayant collecté le plus de mégots de cigarette sera effectué.

Les mégots collectés intégreront un projet de revalorisation porté par l'entreprise Mégot Réunion.

- Une minute pour la fumer… des années pour se décomposer -

Quel est l’impact écologique d’un mégot jeté dans la nature ?

Si les produits contenus dans la cigarette détruisent la santé de celui ou celle qui les ingère, ils ont également un impact sur les écosystèmes.

"Le filtre contient plusieurs milliers de substances chimiques (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammoniac, cadmium, arsenic, mercure, plomb) dont certaines sont toxiques pour les écosystèmes", précise le ministère de la Transition écologique.

Chaque année, plus de 23 milliards de mégots sont jetés au sol et se retrouvent dans la nature. Lacs, rivières, océans, forêts, montagnes, aires de jeux ou encore trottoirs : tous sont impactés par la pollution qui découle des mégots abandonnés.

"Il faut savoir qu'un seul mégot pollue 500 litres d'eau", indique Matthias Commins, le fondateur de l'association. Il faut savoir aussi qu'on retrouve dans un mégot 2.500 éléments chimiques."

De plus, jeter son mégot est loin d’être anodin puisqu’il est une source de pollution environnementale importante. En effet, le filtre est composé de plusieurs matières plastiques dont de l’acétate de cellulose. Les filtres se dégradent entre 1 et 2 ans, mais l’un de ses composants, l’acétate de cellulose, met quant à lui près de 10 ans pour se biodégrader.

Pour rappel, le jet d’un mégot sur la voie publique conduit à une amende forfaitaire de 135 euros, pour abandon de déchets dans la rue.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com