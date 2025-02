Saint-Denis : disparition de Fred Maroundé, ancien joueur de handball de Château Morange

Fred Maroundé est décédé le dimanche 23 février à 17h05, annonce le club de handball de Château Morange. Né en mars 1971, Fred dit Gros Fred était particulièrement connu à Saint-Denis. Cet ancien joueur de handball évoluait au poste de gardien de buts, il était resté proche de son club historique. Nous publions ci-dessous le communiqué

Également très impliqué dans le monde de la musique, Fred Maroundé était proche et un historique de groupes emblématiques comme Ti Sours. Ardent amateur et défenseur de la musique au sens le plus large, il était un des bénévoles du Jazz Festival.

Son frère de coeur Fabrice Valiamé lui rend hommage ainsi que son frère de sang Josian. Agent dans la collectivité régionale, “Gros Fred” laisse un immense vide auprès de ses proches et de tous ceux qui ont eu l’occasion de le cotoyer en partageant ses passions.