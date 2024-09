Saint-Denis : entre balade, village vélo et Ron kozé...l'heure est à la vélorution

Le samedi 14 septembre 2024, le collectif des « Dionysiens à vélo » et Vélo Klinik, avec le soutien du Club, convie la population à la cinquième Vélorution de Saint-Denis au Lavoir de La Source dès 10h au Village vélo et départ du parcours à 14h. Un événement qui ouvre la semaine européenne. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Si vous aussi, vous souhaitez faire entendre votre voix en faveur du vélo, rejoignez les Dionysiens à vélo samedi 14 septembre à 14h au lavoir de La Source ! La Vélorution s’élancera ensuite pour une boucle encadrée et sans voiture, de 8 km à travers les quartiers de la Source, du centre, de la Trinité, des Camélias et de la Providence conformément à la déclaration en préfecture et mairie.

Un village Vélo accueillera les participants et les curieux avec de nombreux stands autour du vélo et des mobilités actives de 10h à 18h : bourse à vélo, atelier de réparation, découverte de vélos pliable, électrique, ron kozé sur la mobilité à vélo, repas et boisson, etc.

Les participants souhaitent faire de cette Vélorution un évènement convivial, festif, familial et ouvert à tous. Que vous soyez Dionysien ou pas, cycliste sportif, cycliste au quotidien ou du dimanche, à vélo, en rollers, à skate, en trottinette ou à pied, vous êtes le.a bienvenu.e ! Sortez vos plus beaux slogans, préparez vos sonnettes et si le cœur vous en dit venez déguisés !

Bourse aux vélos ! Pour la première fois le village accueillera l’association Ekopratik dont son atelier participatif de l’école des Camélias, Vélo Klinik. Les membres de l’atelier vous proposent de déposer vos vélos d’occasion à vendre entre 8h et 10h, de mettre en relation le vendeur à l’acheteur pour la vente de 10h à 17h et le retrait des invendus ou paiement de 17h à 18h. Pièce d’identité nécessaire pour le dépôt ou l’achat de vélo.

Pour plus d’informations ou si vous souhaitez aider le collectif dans l’accompagnement (encadrement du défilé, sur le village, prêt de matériel ou de vélo...), vous pouvez contacter par e-mail ou via la page Facebook du collectif.

- Le programme du village de la Vélorution -

- Bourse aux vélos

- Test de vélo électrique dont vélo pliable

- Réparation de vélo sur place et rencontre avec des réparateurs vélos (magasin, solidaire ou à domicile)

- Ron kozé sur la mobilité

- Music live (SteelPan)

Restauration et boissons sur place en partenariat avec le Bar Ô Maître

Que vous ayez envie de passer au vélo pour :

- La santé

- Faire des économies

- Gagner du temps dans les embouteillages

- L'écologie, etc.

Vous trouverez à cette vélorution les réponses à vos questions.

Donc même si vous n'avez pas de vélo, venez découvrir, tester, échanger et donner votre avis sur le vélo.

Cette manifestation veut favoriser l'émergence d'un système vélo et faire connaître les acteurs.