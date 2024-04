Saint-Denis : l'homme armé qui avait fait irruption dans un restaurant condamné à un an de prison ferme

Le 20 février 2024, un homme armé d'un couteau et d'une matraque télescopique fait irruption dans un restaurant de Saint-Denis situé avenue de la Victoire. Jugé ce mercredi 24 avril au tribunal judiciaire de Champ-Fleuri, le mis en cause a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire renforcé, indiquent nos confrères de Clicanoo. L'homme devra aussi se soumettre à une obligation de soins et interdiction de détenir une arme (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Entré dans un restaurant, l'individu avait proféré des menaces de mort. Rapidement, "les responsables du restaurant ont eu le temps de fermer les grilles".

Par la suite, trois fonctionnaires de la Brigade anticriminalité (BAC) sont intervenus pour interpeller l'homme armé. "Mais l'individu s'est rebellé. Il a mordu un policier à la main et a donné des coups de pieds aux deux autres", informait Emeric Coupama, secrétaire départemental adjoint d'Alliance Police nationale.

Le Dionysien avait fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office avant de retrouver la liberté.

Le 2 mars 2024, l'homme avait été placé sous mandat de dépôt.

