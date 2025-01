Saint-Denis : la Cité des Arts va accueillir Baba Cité, le festival culturel pour les enfants de 0 à 6 ans

Les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2025, la Cité des Arts accueille petits et grands à l'occasion de la troisième édition du festival culturel Baba Cité. Au programme : spectacles, concerts et ateliers adaptés aux enfants de 0 à 6 ans et à leur développement. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Avec plus de 750 visiteurs lors de l’édition précédente, Baba Cité s’est imposé en peu de temps comme un rendez-vous incontournable pour les familles du Nord de l’île.

Les habitués retrouveront donc avec plaisir l’emblématique tente rouge de La P’tite Scène qui Bouge, DJ Likorn et ses chansons vitaminées et décalées dont les enfants raffolent, ou encore l’installation interactive

Le Jardin des sons en couleurs de Loïc Simon. Fée Mazine sera également de retour avec son espace ludo-cocooning pour des pauses confortables en famille.

Cette troisième édition sera marquée, entre autres, par la présence d’Hubert Hess, qui donnera deux concerts pour le bonheur des parents autant que des enfants.

Elle proposera également des créations des compagnies Mille et Une Façons, La Cerise sur le Chapeau et Schtrockbèn Cie, ainsi que des ateliers d’initiation aux arts du cirque animés par la compagnie Cirquons Flex.

La troisième édition de Baba Cité est cofinancée par la CAF de La Réunion et organisée en partenariat avec Zévi - Plateforme jeune public.

Une offre de restauration salée et sucrée sera disponible sur place.

En marge de la programmation accessible au grand public, trois actions destinées à des publics spécifiques sont prévues dans le cadre de Baba Cité :

• Une tournée du spectacle Gisèle et compagnie du Collectif Histoire de... dans des crèches du territoire de la CINOR ;

• La représentation de Gro Babouk Anlèr de l’Atelier 212 pour le public scolaire et associatif, qui affiche déjà complet ;

• Enfin, le 23 janvier 2025, la Cité des Arts accueillera une journée de rencontre interprofessionnelle sur le thème de l’accueil du spectacle très jeune public dans les Établissements d’accueil du jeune enfant.

Cette table ronde sur invitation sera animée par le groupe Petite Enfance de Zévi, en partenariat avec la CAF de La Réunion et la Cité des Arts.

AGENDA GRAND PUBLIC

Le programme détaillé est disponible en ligne sur https://www.citedesarts.re/Baba-Cite-2025 et au format papier à l’accueil-billetterie de la Cité des Arts.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Date : Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2025 de 9h à 17h

• Lieu : La Cité des Arts

• Tarifs : Enfants de 0 à 6 ans : 5 € / Enfants à partir de 7 ans et adultes : 10 €

• Billetterie : sur place, par téléphone et en ligne sur le site de la Cité des Arts : www.citedesarts.re/Billetterie

(sous réserve de disponibilité)

• Informations et réservations : 02 62 92 09 90 ou billetterie@citedesarts.re

• Pour participer :

1 > acheter ses billets

2 > réserver les activités auprès de l’accueil-billetterie, de préférence par mail à billetterie@citedesarts.re en indiquant : le nom utilisé pour la commande, les activités souhaitées (dates/heures) et le nombre de participants (adultes/enfants).

3 > Une confirmation sera envoyée pour valider la réservation.