Saint-Denis : la Fondation Abbé Pierre offre un brunch créole de Noël aux personnes sans abri

A l’occasion de Noël, la Boutique Solidarité de Saint-Denis organise pour 120 personnes un brunch Kreol avec le Mafate Café le 22 décembre de 7h à 11h à la Boutique Solidarité. La Fondation Abbé Pierre propose à ceux qui le souhaitent de faire des dons et ainsi contribuer à cette action (Photo Mafate Café)

Il est possible de contribuer à cette action de solidarité en apportant un don via le lien suivant.



Le brunch sera composé de : riz chauffé, poulet au manioc, morue frite, paté créole, pancakes au manioc, sirop la cuite, gâteaux patates, letchi et jus de fruits frais.

"Ce menu riche et varié, permet de défendre les enjeux d’un accès digne à l’alimentation. Or, dans le contexte de crise sociale, la Boutique Solidarité de Saint-Denis déplore que de plus en plus de personnes n’y ont pas accès" écrit la fondation.

"Il n’existe pas assez de lieux pour recevoir une aide alimentaire, pour conserver les aliments, pour manger assis à une table comme tout citoyen-ne, etc. Il est crucial de renforcer rapidement les actions de solidarité en organisant une coordination plus forte entre les services de l’Etat, les collectivités et les associations" alerte-t-elle.



Au-delà de ce moment de fête et de partage, il est important de susciter une mobilisation citoyenne pour lutter contre le sans-abrisme. En trois ans la Boutique Solidarité accueille 3 fois plus de personnes chaque année (1150 personnes en 2023).

"Il s’agit de personnes qui sont à la rue, en squat, hébergées en structure ou chez des tiers, logées mais isolées socialement. La précarisation s’aggrave dans une forme d’indifférence. Il y a urgence à agir et porter ensemble le combat contre l’exclusion et la précarité" dénonce la Fondation.



"La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l’indifférence." Abbé Pierre