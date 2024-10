Saint-Denis : la Nordev se change en véritable temple de la beauté et de la mode

Ce samedi 5 et ce dimanche 6 octobre 2024, le Parc des Expositions de Saint-Denis accueille le Fashion Show. Une première édition de ce rendez-vous dédié à la mode, à la beauté et au design. Un temple de la mode où les tendances se dessinent, et où les matières, produits et services sont valorisés. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse.

Durant ces deux journées exceptionnelles, le Salon Fashion rassemblera créateurs, marques, et professionnels du secteur autour d’un programme riche et diversifié.

Au cœur de la Nordev, le public aura l’opportunité de découvrir les dernières tendances mode et beauté à travers :

- Des shows podiums, où les talents locaux et internationaux mettront en lumière des collections audacieuses

- Des conférences animées par des experts, abordant des sujets clés comme l’Upcycling, un nouveau mode de consommation, le bien-être, les cosmétiques naturels ou encore le conseil en image

Le Salon Fashion se veut plus qu'un simple salon. Il incarne une nouvelle vision de la mode : celle qui allie créativité, conscience écologique et responsabilité sociale.

Les visiteurs pourront non seulement admirer des créations uniques, mais aussi s'inspirer d'acteurs engagés qui réinventent l'industrie en plaçant l'éthique au cœur de leurs démarches.

Plus d'informations sur le Salon ici.