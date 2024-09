Saint-Denis : la Sodiparc reconduit son dispositif de navettes pour le marché de nuit

Ce samedi 7 septembre 2024, pour la Nuit des soldes et le Marché de Nuit organisés par la Ville de Saint-Denis, la Sodiparc annonce à ses usagers la reconduite du dispositif de navettes gratuites. Cinq navettes parcourront les différents secteurs de Saint-Denis en assurant des rotations toutes les heures. Par ailleurs, pour ceux ayant décider de s'y rendre en voiture, certains parking de la Sodiparc seront ouverts gratuitement de 18h00 à minuit. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour garantir une mobilité optimale lors de ces deux événements, la Sodiparc reconduit et optimise son dispositif de transport en commun. Un dispositif, qui a fait ses preuves lors des précédentes éditions du marché de nuit, et qui vise à offrir une expérience de déplacement fluide et sécurisée pour tous les participants.

Dès 21h00, cinq navettes gratuites desservant La Montagne 8ème, Le Brûlé, Saint-François, Montgaillard et La Bretagne seront mises en service. Ces navettes, d’une capacité de 8 places, assureront des rotations toutes les heures jusqu’à minuit, avec un point de ramassage unique à l’arrêt Hôtel de Ville de Saint-Denis.

En complément, un bus de grande capacité de 70 places sera mis en place sur le réseau de transport en commun en site propre (TCSP) de Saint-Denis, reliant gratuitement et aux mêmes horaires l’arrêt Hôtel de ville au Chaudron et Moufia Flibustiers. Un poteau lumineux sera installé à l’arrêt Hôtel de Ville pour faciliter l’embarquement.

Ce dispositif renforcé s’inscrit dans la continuité du réseau habituel, assurant une accessibilité maximale à tous. Il constitue une alternative sûre et efficace pour se déplacer pendant l’événement, venant compléter les lignes Citalis habituelles : 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 22A et 23, qui fonctionnent de 5h00 à 21h00.

Pour faciliter la mobilité «immobile», les hubs de mobilité (parkings) gérés par la Sodiparc, République, Grand Marché, Rieul, et Sainte-Anne seront ouverts gratuitement de 18h00 à minuit, offrant une solution de stationnement pratique pour les visiteurs.

Nous sommes déterminés à offrir à nos concitoyens et aux visiteurs un accès sûr et efficace aux transports en commun, tout en contribuant au succès et à la convivialité des événements emblématiques de la vie culturelle de Saint-Denis.

Nous vous attendons nombreux pour partager cette soirée unique et conviviale !