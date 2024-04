Sur les RN1 et RN2 à St Denis, à l'occasion du Marché de Nuit, le Barachois sera fermé à la circulation entre carrefour Labourdonnais et le giratoire Caserne Lambert de 17h à 1h du matin la nuit du samedi 6 avril. Une déviation sera mise en place dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.