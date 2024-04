Saint-Denis : première rencontre professionnelle de pancrace à La Réunion

Le dimanche 6 avril 2024, la première rencontre professionnelle de pancrace à La Réunion organisé par la GFTC se déroulera au Gymnase Champ-Fleuri de Saint-Denis. Ouverture des portes à 17h30 (photo : GFTC)

Fin prêts... C’est hier soir que les combattants engagés en vue du GFTC1 ont rempli leurs obligations réglementaires vis à vis du corps arbitral. Vérification des documents administratifs, pesée. Le complexe du Radisson situé au Barachois à Saint Denis a donc vu l’ensemble des tireurs présents.



A noter l’absence regrettable du contingent malgache du fait de problèmes concernant l’obtention de leurs documents de voyage (visa). Néanmoins, le programme reste alléchant avec 9 combats qui seront disputés ce soir samedi 6 Avril au gymnase de Champ Fleuri à Saint Denis.



Les organisateurs ont donc été contraints de réorganiser les combats compte tenu de l’absence de deux combattants issus de l’île rouge (Madagascar).



Ainsi l’ouverture des portes est programmée vers 17h30 avec un début de protocole à 18h30. Nottez que le combat principal opposant le local Expedito “Le Dragon” Valin au toulousain Quentin Arola est programmé à 21h35. Ce sont donc des combattants sereins mais parfaitement concentrés qui se sont tour à tour présentés à la pesée. Les phases de stare down ont parfois donné lieu à une recherche d’ascendant psychologique avec notamment une prise de position appuyée entre l’algérien Hezam qui sera opposé au local Rivière.



Pour le combat principal en moins de 71kg, il est à noter la sportivité du local Dragon Dito pesé à 70kg qui a accepté le très léger surpoids d’Arola (71,900Kg).



La confrontation aura donc bien lieu.



Nottez qu’Arola ne vient pas en terre inconnue puisque marié à une réunionnaise installée en métropole. Hier soir, l’octogone était monté et l’organisateur en était aux derniers réglages de lumière et son.



L’ambiance dans le gymnase s’annonce torride et surchauffée avec des moyens techniques développés permettant une parfaite tenue de ce premier meeting pro de Pancrace à la Réunion. Rendez-vous donc au Gymnase de Champ Fleuri avec l’ouverture du meeting à 18h30. L’accès se fait côté parking OMS en contrebas de la route digue.