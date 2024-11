Saint-Denis : incendie au collège Mahé de La Bourdonnais, le recteur condamne une action volontaire

Un incendie volontaire a été déclenché ce jeudi 21 novembre 2024 au collège Mahé de La Bourdonnais à Saint-Denis. Rostane Mehdi, recteur de la région académique, exprime sa "vive émotion suite à l’incendie volontaire qui a détruit ce soir le réfectoire". (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Il condamne avec "la plus grande fermeté cet acte perpétré contre un lieu d’enseignement et de savoir au service des élèves de La Réunion, qui doit être respecté et sanctuarisé".

Rostane Mehdi exprime par ailleurs "son soutien à l’ensemble de la communauté éducative touchée par cet acte malveillant". Il se rendra ce vendredi 22 novembre 2024 à 8h au sein de l'établissement afin de rencontrer les membres de l’équipe éducative.

Les familles sont informées que l’établissement ne pourra pas recevoir les élèves jusqu’à la fin de la semaine.