Saint-Denis : fin de l'opération escargot, les convoyeurs de fonds sont en préfecture

Les convoyeurs de fonds de La Réunion ne se sentent pas en sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils se sont rassemblés tôt ce mardi 12 novembre 2024, devant le siège de la Brinks au Chaudron (Saint-Denis). Soutenus par une intersyndicale CFTC, CFDT, les salariés des trois sociétés de convoyage ont organisé une opération escargot en direction de la préfecture où ils sont arrivés en milieu de matinée (Photo : sly/www.imazpress.com)

Manque de formation, véhicules qui ne répondent pas aux normes, crainte d'être attaqués alors que l'activité fiduciaire est en augmentation sur l'île... les convoyeurs de fonds de la Brinks, de Réunival et de Keepway ne se sentent pas en sécurité. Ils dénoncent plusieurs failles de sécurité et des véhicules qui ne sont plus aux normes.

"Les travailleurs travaillent dans des conditions déplorables. Ils ne sont pas en sécurité" affirme Jean-Pierre Hoarau, président de la CFTC. "Notre opération escargot de ce jour est une action d'alerte, si nous ne sommes pas entendus, il est certain que le mouvement va se durcir" prévient le syndicaliste. Regardez

Une délégation est reçue en préfecture, en compagnie de la CGSS et de l'inspection du travail. L'intersyndicale demande la mise en place d'une commission d'enquête.

