Saint-Denis : opération "place nette" au Moufia

Face à la recrudescence de violences ces dernières semaines, avec des attroupements et l’usage d’armes, donnant lieu à des blessés et détérioration de biens publics et privés, une opération "place nette" a été organisée ce mardi 2 avril 2024 par la police à Saint-Denis. Elle s'est déroulée près de la station de téléphérique des Bancouliers au Moufia (Photo sly/www.imazpress.com)

Cette opération se tient dans la continuité du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) du 22 mars 2024 et du renforcement des opérations de voie publique. Elle s'est déroulée en présence de Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement Nord, et d'Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, avec la participation de la police municipale.

"Je suis satisfaite, nous sommes dans un travail collaboratif avec l'action place nette mais aussi avec le travail de prévention et le travail social" déclare Ericka Bareigts. "Il fallait montrer qu'il y a des moyens supplémentaires qui sont à notre disposition, pour répondre rapidement et fortement à ce qu'attendent les citoyens : pouvoir vivre tranquillement dans leur quartier" explique-t-elle.

"Le degré de violence n'est pas supportable pour les citoyens, c'est pour cela qu'il faut une réponse à la hauteur. C'est un sujet suffisamment important pour qu'il y ait une réponse à la hauteur des difficultés que cela pose" ajoute par ailleurs la maire. Ecoutez :

"La sécurité est l'affaire de tous, du particulier jusqu'à l'Etat, et en passant par un travail de collaboration" souligne Laurent Lenoble. "Les opérations Place nette c'est d'abord des actions claires, qui montrent qu'il faut arrêter les violences urbaines, le transport d'armes, les combats de rues : ce n'est pas possible pour le vivre-ensemble" estime-t-il. Ecoutez :

