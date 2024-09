Saint-Denis : quand la musique explore les racines indo-européenes de La Réunion

Fruit d’une rencontre musicale et poétique : Arashkha et Sukanya Chattopadhyay explorent les racines indo-européennes de La Réunion à travers le projet SHAKTI*. Ils seront en ciné-concert ce samedi 14 septembre à 19H à Château Morange à Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous.

- De La Réunion à l’inde...-

En pleine pandémie de 2021, une collaboration singulière est née entre deux artistes issus de mondes différents mais unis par une passion commune pour la musique : Sukanya Chattopadhyay, chanteuse et artiste indienne basée à Calcutta, et Arashkha (Arash Khalatbari), musicien franco-iranien de la scène électro, basé à l'île de la Réunion. Par le biais d’écrans et d’internet, les deux artistes ont échangé et composé ensemble, découvrant des affinités profondes pour le répertoire des musiques traditionnelles et les musiques électroniques expérimentales modernes.

En 2022 et 2023, Arashkha a bénéficié de financements du Centre National de la Musique (CNM) pour la production et la promotion digitale de sa musique, ainsi que d’une résidence en Inde pour approfondir ce projet collaboratif avec Sukanya. Cette résidence, réalisée avec le soutien de la maison de production EarthSync, a marqué une étape clé dans la concrétisation de leur vision artistique commune.

- ... en passant par la Lituanie -

L’année 2023 a été riche en événements pour Arashkha. En mai, il a participé à l’événement TWM (Tallin Week Music) en Estonie, suivi d’une immersion en Lituanie où il a rencontré et enregistré des artistes de la scène traditionnelle, notamment les chanteuses de chants polyphoniques SUTARTINE. Cette découverte a profondément marqué Arashkha, soulignant les similitudes linguistiques et culturelles entre le lituanien, le persan et le sanskrit, trois langues issues de la même racine indo- européenne.

En août 2023, lors de sa résidence en Inde, Arashkha a enregistré une douzaine de morceaux avec Sukanya, mêlant chants traditionnels indiens et lituaniens. Ces compositions ont donné lieu à une restitution émouvante à l’Alliance Française de Pondichéry, illustrant une boucle géographique, historique et anthropologique autour du thème du Féminin Sacré.

- Un ciné concert multidisciplinaire et transculturel -

Le projet, soutenu par la Direction des Affaires Culturelles (DAC) et Château Morange, prendra la forme d’un ciné-concert mêlant musique, danse et vidéo, associant des artistes et vidéastes de l’Inde, de Lituanie et de la Réunion. Centré sur une approche poétique de la Femme et de sa dimension sacrée, SHAKTI explore les racines culturelles partagées à travers une œuvre multidisciplinaire et transculturelle.

Arashkha considère poétiquement l’île de la Réunion, son île d’adoption, comme l’axe du monde, l’Axis Mundi, où convergent les énergies créatrices de ces différentes cultures.

Infos pratiques · Samedi 14 septembre à 19h

· Lieu : Salle de projection

· Tarifs : Entre 8 et 15 euros

· Réservations : monticket.re