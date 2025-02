Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Paul : les tribunaux fermés et les audiences reportées

En raison du passage de la tempête Garance, les tribunaux de Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Paul ferment leurs portes et annulent les audiences. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

En prévision des évènements météorologiques à venir, l’activité du tribunal judiciaire de Saint-Denis est modifiée.

Le palais de justice de Champ Fleuri maintiendra un accueil du public jeudi 27 février jusqu’à 12h00.

Il sera ensuite fermé en prévision du passage en alerte rouge, jusqu’à la fin de la procédure de sauvegarde.

Toutes les audiences, civiles et pénales, prévues au tribunal judiciaire, au conseil de Prud’hommes et dans les tribunaux de proximité de Saint-Benoît et de Saint-Paul sont annulées jeudi 27 et vendredi 28 février.

Les personnes concernées feront l’objet d’une nouvelle convocation par les services de greffe.

Les services de permanence assureront les urgences, au pénal et au civil.