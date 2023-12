Saint-Denis : un brunch créole de Noël organisé pour les personnes sans-abris

En cette période festive, la Fondation l’Abbé Pierre s'associe au Mafate Café pour organiser un grand brunch de Noël caritatif. Cet événement, centré autour du thème du "brunch", se tiendra le vendredi 22 décembre, de 7h à 11h, à la Boutique Solidarité de la Fondation, située au 100 rue Général de Gaulle à St-Denis.

"Destiné à 120 personnes sans-abris, ce brunch typiquement créole proposera un menu riche et varié 100% réunionnais : du riz chauffé, poulet au manioc, morue frite, pâté créole, pancakes au manioc et sirop la cuite, gâteaux patate, letchis, jus de fruits frais, et bien d'autres gourmandises créoles" détaille le Mafate Café.



L'événement vise plusieurs objectifs sociaux : réinstaurer l'humanité des personnes sans-abris, sensibiliser le public, et favoriser l'intégration des personnes en difficulté. Il offre l'opportunité à chacun de célébrer une fête de partage avec un repas local copieux et délicieux.



Les personnes souhaitant participer à cet événement caritatif peuvent offrir un brunch de Noël Pépé à 12,90€ ou Mémé à 25€. Les contributions peuvent se faire directement via le site ww.mafatecafe.com ou en personne au Mafate Café ou à la Boutique du Mafate Café au 3 rue Moulin à Vent St-Denis. Les fonds récoltés serviront à financer les petits-déjeuners et le surplus sera reversé à la Fondation l’Abbé Pierre pour soutenir leurs projets futurs.



Ce brunch sera un moment de partage en toute convivialité, en comité restreint à la Boutique Solidarité de la fondation , marqué par la distribution de cadeaux et animations d'artistes réunionnais.