Saint-Denis : un tournoi de football pour le vivre-ensemble

L'association Unir Océan Indien (UNIR OI) a organisé ce dimanche 13 août 2023, la huitième édition de son tournoi de football pour le vivre-ensemble au stade de La Redoute hier, à Saint-Denis. Placé sous le signe de l'échange et de la cohésion, cet événement a rassemblé plus de 450 joueurs de l’ensemble de l’île soit 40 équipes réparties en cinq catégories, sur cinq terrains distincts, dans un effort pour promouvoir l'unité dans un contexte post-émeutes. Ci-dessous nous publions le communiqué au complet (Photo : association Unir Océan Indien)

"La Réunion est reconnue à travers le monde comme un modèle de vivre-ensemble, caractérisé par la fusion harmonieuse de cultures et de religions variées. Néanmoins, la fragilité de ce vivre- ensemble demeure une réalité à prendre en compte", a déclaré Mohammad Bhagatte, Directeur Général de l’association Unir .

"À Unir-OI, notre vision est de bâtir un avenir où le respect, le partage, l’éducation, la tolérance et la solidarité sont les piliers de notre société. À travers l’organisation de nos tournois de football axés sur le vivre-ensemble, nous offrons une plateforme où les différences sont célébrées et où le sport agit comme un catalyseur pour renforcer nos liens sociaux. Je suis persuadé que cette édition a été une source d'inspiration et de moments mémorables pour tous".

Plusieurs acteurs locaux du vivre-ensemble, partageant les valeurs d'Unior OI, se sont unis pour l'occasion. Associations et professionnels engagés dans la protection des vulnérables, ainsi que les initiateurs d'actions notables au quotidien, ont répondu présents pour promouvoir les valeurs du sport et du vivre-ensemble.

Parmi eux, des infirmiers du CHU, le Club Handisport du Nord, l’Etablissement Français du sang, La Poste, les éboueurs de l’entreprise Nicollin, les jeunes des quartiers issus des quatre coins de l’île... Les familles étaient également nombreuses, contribuant à une atmosphère bienveillante et conviviale. Des stands alimentaires et d'information sur l'association ont agrémenté l'événement.

"Depuis plusieurs années, Unir OI s'investit pour faire du sport un levier puissant pour véhiculer des messages impactants en faveur du vivre-ensemble. Nous avons été fiers de voir que cette initiative a évolué et a laissé une empreinte positive", a confié Cédric Charles, chargé de mission de l’association Unir OI. "Nous sommes également ravis d’avoir atteint notre objectif qui était de rassembler des équipes et des spectateurs de tous horizons et de créer un environnement où chacun se sent inclus, valorisé et respecté travers le sport".

Les participants provenaient de toutes les régions de l'île, représentant divers quartiers et professions. Quelque 40 équipes ont été conviées à prendre part au tournoi, réparties en cinq catégories sur cinq terrains distincts. Les catégories étaient les suivantes : les 8/11 ans, les 12/14 ans, les 15/17 ans, les 18/40 ans et les 40 ans et plus. Les phases de poules se sont déroulées la matinée et dans l’après-midi, il y a eu les phases finales. Le pôle futsal de l'association a pris part à la catégorie 18-40 ans, entonnant fièrement leur cri de motivation "Unir ensemble !".