Saint-Denis : un village santé "Solida VIH"

Le dimanche 1er décembre 2024, de 9h à 16h, l’Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité et aux harcèlements (ARPSH) organise le Village santé "Solida’VIH”". Cet événement se déroulera à la salle municipale de Vauban à Saint-Denis. Il vise à sensibiliser le public au dépistage des IST (Photo : www.imazpress.com)

Il s'agit d'une journée d'inclusion et de bien-être, ouverte à tous, tout en étant particulièrement dédiée aux personnes les plus démunies, aux personnes en situation de vulnérabilité, d’isolement, de handicap et aux seniors.

Au programme, petit-déjeuner et repas offerts, activités sportives et animations musicales.

Un accompagnement personnalisé sera également proposé aux volontaires, pour les orienter vers des ressources et services de santé.

- Village santé : des activités et services offerts -

- Dépistages anonyme et gratuit (VIH, hépatites, diabète, etc.)

- Ateliers de prévention et d’information

- Conseils personnalisés par des professionnels de santé

- Information sur l’accès aux droits

- Diffusion de matériel pour la réduction des risques

Un cadre festif et inclusif pour promouvoir la santé.

Outre les animations, des ateliers de bien-être (esthétique, relooking) seront distribués pour renforcer l'estime de soi.

- VIH : de plus en plus de personnes touchées -

À La Réunion, l'usage du préservatif est en baisse, alors que le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et les infections sexuellement transmissibles (IST) sont en hausse.

Selon les dernières données disponibles, qui datent de 2023, 41 personnes ont été déclarées positives au VIH. Concernant les IST d’origine bactérienne, les chiffres ont recommencé à augmenter, après avoir reculé au cours des vingt années précédentes.

