Saint-Denis : un voilier en difficulté, pas de remorquage possible en raison des conditions de mer

Depuis ce mercredi 25 janvier 2023, l'Aloha, un voilier réunionnais avec à son bord trois personnes est en difficulté au large de Saint-Denis. Le navire n'est plus manœuvrable à la suite à une panne. Une opération de remorquage a été tentée mercredi avec l'appui des sauveteurs en mer (SNSM) de Sainte-Marie. Elle n'a pas pu être menée à bien en raison des mauvaises conditions météo. Aucun remorquage n'est prévu ce jeudi matin toujours en raison des conditions en mer dégradées. "Une tentative sera peut-être faite dans l'après-midi si on trouve la bonne fenêtre météo", précise le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Pour sécuriser le voilier, le patrouilleur l'Osiris II - qui lui aussi ne peut rentrer au port en raison de la mer - reste aux côtés du navire en difficulté.

"Comme les vents sont inhabituels et que le régime d'alizé expose l'entrée du port à des vents forts, on ne peut pas le ramener. On ne peut pas tracter l'Aloha face aux vents, notamment en raison du poids. Et sans vitesse, on ne peut pas être manoeuvrant", explique le Cross à Imaz Press.

"Nous allons essayer de faire une tentative de remorquage dans l'après-midi si le temps le permet et que les vents s'amortissent", précise le Cross. "On va essayer de faire cela avant la nuit."

À cette occasion, le Cross tientà rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

