Saint-Denis : une collecte de sang organisée à la cité scolaire du Butor

Les 12 et 13 octobre 2023, l’Établissement français du sang (EFS) a pu compter sur l’engagement sans failles de la Cité scolaire du Butor à Saint-Denis. Une collecte dont la promotion et l’animation ont été assurées, comme chaque année, par les étudiants de 1ere année du BTS Communication. Nous relayons ci-dessous leur communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

L’affiche retenue par l’EFS avait pour accroche "On a besoin de vous !". Créée par les étudiants du BTS Communication du lycée Leconte de Lisle, et collée dans tous les lieux de passage des trois établissements de la Cité scolaire, le message a été bien reçu .

121 candidats au don se sont présentés pendant ces deux matinées, 95 poches ont été recueillies et 65 personnes ont donné leur sang pour la première fois soit plus de 50% ! Ce dernier chiffre est très important pour l’EFS car la Cité scolaire du Butor représente, sur le plan des nouveaux donneurs, le lieu de collecte de l’île où les jeunes s’engagent le plus pour la première fois. On pourra ajouter à ces chiffres, 17 promesses de don de la part des personnes qui sortaient tout juste d’une grippe ou d’une petite infection.

Quand on sait que 120 dons sont nécessaires chaque jour à la Réunion pour soigner près de 10 000 patients par an, la sensibilisation est primordiale pour fidéliser les donneurs et trouver constamment de nouveaux donneurs.

La collaboration entre L’EFS et les trois lycées de la Cité Scolaire du Butor – Lislet Geoffroy, Rontaunay, Leconte de Lisle - est donc précieuse pour toucher les jeunes, une collaboration qui est née depuis bientôt 35 ans et dont l’élan de solidarité et de générosité des jeunes ne se dément pas. Répondre aux besoins des patients est un défi quotidien et les membres des établissements ont encore une fois prouvé leur engagement sans faille pour sauver des vies.