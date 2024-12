Saint-Denis : une fresque de Blue Art et AIRJP Tagman inaugurée à la Montagne

Inauguré en juin 2023, l’Effémur est une sorte de musée à ciel ouvert, au cœur du quartier de La Montagne, qui propose de rapprocher les publics des artistes et de faire découvrir la diversité de l’art contemporain et plus particulièrement de l’art urbain. Pour sa 5ème édition, l’Effémur a accueilli la première collaboration de Blue Art, artiste voyageuse, et AIRJP Tagman, un des pionniers du street art malgache.

"Avec le soutien de la Ville de Saint-Denis, l’Effémur invite des artistes à collaborer pour investir d’une création originale de leur choix, un mur extérieur du tiers-lieu Café Domoun", détaillent les organisateurs.

"Cette surface d’exposition accueille ainsi quatre fois par an, des œuvres éphémères aussi uniques que diverses, véritables performances réalisées en direct, le temps d’un week-end, sous les yeux des publics, passants ou venus spécialement pour l’évènement", ajoutent-ils.

La restitution du mur s’est déroulée dans une ambiance festive et familiale le dimanche 8 décembre 2024 avec un concert live de ZmKII.