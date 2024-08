Saint-Denis : une matinée d'initiation au rugby en fauteuil organisé au CREPS

Une matinée d'initiation au rugby en fauteuil était organisée ce jeudi 29 août 2024 au CREPS de Saint-Denis, au lendemain du lancement des Jeux Paralympiques. La ligue de rugby et le comité régional du handisport se sont réunis pour présenter aux joueurs du pôle espoir Outre-mer la version handisport de leur sport de prédilection. L'objectif, à termes, est de créer une section de parasport dans les clubs de l'île (Photo rb/www.imazpress.com)

"On a décidé avec la ligue handisport d'initier nos jeunes du pôle Outre-mer au rugby en fauteuil, ça avait du sens au lendemain du lancement des Jeux Paralympiques" explique Daniel Blondy, président du comité de rugby de La Réunion.

"C'est un projet porté depuis un petit moment. Comme tout projet il faut être prêt avant de les réaliser, mais je pense que le moment est venu pour qu'on puisse initier des actions et mettre en relation nos clubs avec la ligue handisport pour organiser des événements" détail-t-il.

"On veut montrer qu'on peut pratiquer du sport en tant qu'invalide, et lancer les Jeux Paralympiques au passage" souligne Annie Amacouty-Sidat, conseillère technique de la ligue d'handisport régionale. "C'est du rugby, évidemment il va y avoir du contact, des confrontations...C'est faisable" sourit-elle.

Elle souhaite pouvoir créer des sections dans les clubs de l'île avec des parasportifs. "Il n'y en a pas suffisamment dans les clubs pour créer des équipes complètes, mais on peut réfléchir à des équipes avec deux handisportifs et deux valides comme on le fait dans les championnats régionaux" détaille Annie Amacouty-Sidat.

- Une première pour les jeunes -

Les jeunes du centre de formation, tous valides, se sont mis en situation de handicap et prêtés au jeu avec plaisir. "J'avais déjà entendu parler du rugby en fauteuil, ça m'intéresse beaucoup, les images des professionnels sont impressionnantes" dit Aaron, sportif de 14 ans membre du Pôle espoir.

"C'est plutôt bien et assez rigolo, par contre c'est vraiment physique au niveau des bras" explique Naomie, joueuse de rugby du Pôle espoir. "On se rend vraiment compte de l'effort que ça demande. Je trouve ça bien de montrer que malgré son handicap on peut pratiquer un sport" ajoute la jeune sportive.

Louis, du Pôle rugby, teste aussi pour la première fois un fauteuil. "C'est plus dur qu'on le croit, c'est compliqué à manœuvrer, c'est pas si facile que ça" confie-t-il.

Une initiation qui tombe à point nommé, les épreuves de rugby des JP débutant ce jeudi.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com