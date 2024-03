Saint-Denis va accueillir le premier Salon international du tourisme de l'océan Indien

Le Salon international du tourisme et des loisirs de l’océan Indien aura lieu pour la première fois les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024 à la Nordev à Saint-Denis de La Réunion, de 10h à 19h et sera destiné aux professionnels et au grand public.

"Le Tourisme est un secteur clef de l’économie réunionnaise en générant plus 1,8 milliard d’euros chaque année. 2023 fut une année record pour la Réunion avec 556 089 visiteurs extérieurs. Pourtant, de nombreuses incertitudes pèsent sur son avenir notamment en raison des baisses de pouvoir d’achat" estime le salon.



Il a pour but "d’apporter un regain de dynamisme dans le secteur en faisant rayonner la ‘Destination Réunion’ localement, à l’échelle nationale et internationale"



Lestours opérateurs, agences de voyages et autres professionnels du Tourisme de l’hexagone, d’Allemagne, de Suisse, de Belgique, et autres pays d’Europe ainsi que de la zone océan Indien sont invités à participer, mais aussi le public Réunionnais qui pourra "découvrir ou redécouvrir les charmes de notre île et ses nouveautés".



Animations, spectacles, conférences... seront programmés au cours de ces trois jours.

Plus de 15 000 visiteurs, plus de 2 000 professionnels et plus de 200 exposants sont attendus.

Il est possible de participer à la manifestation en devenant partenaire officiel ou par le biais de la location d’un stand ou en proposant des activités ou encore en devenant bénévole. Les inscriptions sont ouvertes sur le site web dédié.