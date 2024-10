Saint-Denis : vernissage des œuvres réalisées par les résidents de l’EHPAD Saint-François

Chaque année, la semaine nationale des personnes âgées et retraités, baptisée la Semaine bleue, est l’occasion, de valoriser les actions effectuées tout au long de l’année pour ces personnes âgées en insufflant un nouveau regard sur le vieillissement et la place des seniors dans notre société. Pour clôturer cette édition 2024 de la semaine Bleue l’EHPAD Saint-François de l’Association Saint-François d’Assise a organise ce vendredi 11 octobre un vernissage des œuvres réalisées par les résidents. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

L’occasion de mettre en avant le talent des résidents, de leur permettre d’être valorisés comme il se doit auprès des autres et aussi de leurs proches et familles, mais aussi de conclure le travail qui est réalisé tout au long de l’année avec Michel, un peintre bénévole. Le vernissage aura lieu le vendredi 11 octobre 2024, à partir de 13h30 et exposera 17 œuvres réalisées par huit résidents.

- Des ateliers de peintures comme activité de loisirs et thérapeutique -

L’EHPAD Saint-François organise depuis février 2020, tous les quinze jours, des ateliers de peinture destinés aux résidents en fonction de leur projet d’accompagnement personnalisé. Ces séances de peinture d’un peu plus d’une heure sont animées par un peintre bénévole. Elles permettent de stimuler la créativité des participants mais sont aussi des outils thérapeutiques qui permettent de travailler la coordination des mouvements et de redonner aux résidents un espace d’expression, d’autonomie, de détente et d’exister ainsi à travers ces actions, en valorisant leur estime de soi.

En effet, ces ateliers ont permis à chaque résident de laisser libre court à leur imagination et de s’évader du quotidien tout en diminuant les tensions psychiques qui accompagnent l’avancée en âge. Ils ont aussi été l’occasion pour un groupe de 8 résidents de se retrouver au travers d’un rendez-vous devenu maintenant régulier. En partageant leur passion pour la peinture, ils ont noué du lien entre eux et avec les autres résidents.

Tous sont fiers aujourd’hui de présenter leurs créations et de les partager avec leurs familles.

Enfin, ces ateliers de peinture, inscrits dans un cadre plus global des animations de l’EHPAD permettent à chaque résident de se situer dans le temps, tout en participant à la programmation et la réalisation de temps forts qui leurs sont dédiés.