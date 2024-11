Saint-Denis, ville pilote dans l’accompagnement des enfants porteurs de handicap

C'est avec une grande satisfaction que j'accueille l'annonce de la Direction régionale de l'ARS, qui a identifié Saint-Denis comme ville expérimentatrice pour l'installation dans nos écoles d'IME mobiles (Institut médico-éducatif) et de SESSAD (Services d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile). (Photo www.imazpress.com)

Nous avons bien entendu répondu très favorablement en identifiant trois établissements pour accueillir ces dispositifs innovants, permettant à des équipes spécialisées d'intervenir rapidement et efficacement auprès des enfants porteurs de handicap, de leurs familles et des équipes éducatives.

Depuis plus d'un an, mes visites sur le terrain et les rencontres avec élèves, parents, enseignants et agents de la ville, ont révélé une situation inacceptable : des enfants laissés sans accompagnement adapté, des familles confrontées à un véritable parcours du combattant administratif et des équipes éducatives et municipales à bout de souffle. Tout le monde souffre collectivement.

Ces constats m'ont conduite à multiplier les échanges avec les institutions :

• Mars 2024 : rencontre avec la MDPH pour alerter sur les délais insupportables pour obtenir une AESH ;

• Mai 2024 : rencontre avec le Recteur pour demander une mobilisation accrue de l'Éducation nationale et une meilleure formation des personnels ;

• Septembre 2024 : Commission Communale d'Accessibilité dédiée à l'éducation pour élaborer une feuille de route concrète avec tous les acteurs concernés (dont l'Education Nationale, la MDPH et l'ARS).

Et ces efforts ont porté leurs fruits ! L'ARS, lors de l'instance Territoriale de Concertation en Santé Nord, a reconnu le rôle moteur et la ténac ité de Saint-Denis sur ce sujet, et a proposé à la ville d'être pilote de cette expérimentation. C'est une belle avancée, mais le chemin reste long. L'école inclusive, telle qu'elle devrait exister, est encore loin de répondre aux besoins particuliers de ces enfants.

Saint-Denis restera pleinement mobilisée pour continuer à alerter, agir et proposer des solutions concrètes, car derrière chaque décision, il y a des enfants, des familles et des vies qui méritent tout notre engagement.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis