Saint-Gilles : le club du tourisme organise "le forum inspirant des pros du tourisme"

L'évènement a pour ambition de présenter sous un angle novateur un panel des tendances touristiques. Ce forum accueillera jusqu'à 200 personnes les 26 et 27 septembre 2024 au Jardin d'Eden à Saint-Gilles les bains. Nous publions le communiqué ci-dessous. ( Photo : Club du tourisme )

Cet évènement s’adresse aux prestataires et institutions touristiques, aux startups et aux étudiants de La Réunion et a pour objectif d’enrichir les réflexions et d’apporter de bonnes pratiques aux entreprises. Les moments phares seront déclinés avec plus de 40 intervenants et experts de qualité. L'objectif de ce forum est de se rencontrer, se retrouver, échanger, partager et repartir avec des idées et des contacts.

Nous aurons le plaisir d’accueillir cette année Ludivine Seulin, chef de projet design et innovation et Gaël Musquet, météorologue, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles et technologiques.

Au programme : Les grandes tendances du tourisme, la Réunion : un territoire bio-inspiré, l’identité réunionnaise dans les structures touristiques, les locations saisonnières, gestion de crise, design du tourisme, succès péï, la Réunion : une destination durable, tourisme, art et culture, biomimétisme, le kafé kosé et speed business meeting du crédit agricole et bien d’autres sujets.