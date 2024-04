Saint-Gilles : incendie dans la boutique "Chez Loulou"

Ce mercredi 10 avril 2024, un incendie s'est déclaré "Chez Loulou", un commerce historique du centre-ville de Saint-Gilles. Les flammes ont fortement endommagé le bâtiment de cette enseigne bien connue des Réunionnais et des vacanciers pour ses samoussas, bonbons piments et autres produits péi et samoussas. De nombreux pompiers et plusieurs engins sont déployés sur place (Photo : DR)

Selon les premières informations, le feu aurait pris à l'arrière de la boutique saint-gilloise. Les causes du sinsitre ne sont pas déterminées ce stade

(Vidéo : Marika Hel)

