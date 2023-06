Saint-Gilles : la base nautique de l’Ouest inaugure ses nouvelles flottes

Ce jeudi 29 juin 2023 à 16h la base nautique de l’Ouest organise à Saint-Gilles l’inauguration de son nouveau matériel. Le BNO compte à présent 33 nouveaux matériels dont deux nouveaux bateaux à moteur et six catamarans. "Ces moyens supplémentaires nous ont permis de renouveler notre flotte de bateaux pour plus de sécurité et d'élargissement de nos pratiquants ", indique la base nautique de l’Ouest dans le communiqué que nous relayons ci-dessous ( Photo: rb/www.imazpress.com) (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le renouvellement de cette flotte était devenue indispensable pour une navigation agréable et en toute sécurité.

On y compte six catamarans, douze optimistes, douze surfskis (kayak de mer) , deux bateaux moteurs et un camion de neufs place.

Parmi les différents donateurs, nous retrouvons le ministre de la Mer, la Préfecture de La Réunion, la DMSOI, La mairie de Saint-Paul, la Ligue Réunionnaise de voile ou encore le Comité régional réunionnais de canoë kayak.

Cette réception a pour but de présenter le matériel et le protocole de mise à l’eau. Nous prendrons ensuite le temps d’échanger sur deux projets nouveaux qui sont :

La location de catamaran au particulier dans le Baie de Saint-Gilles

La mise en place des parcours maritimes nautiques sur l’île de La réunion

Un pot chaleureux sera organisé sur la terrasse de la BNO pour clôturer cette belle journée

-Le mot du directeur de la Base:-

"Le renouvellement du matériel et le lancement de nouveaux projets montrent la dynamique du club sur le littoral réunionnais. Les dix dernières années ont été très compliquées pour la pratique de la voile et du kayak à cause de la crise requin et de la vétusté de notre matériel. L’accompagnement des collectivités et de nos fédérations nous a permis de positionner la BNO comme fer de lance du nautisme à La Réunion avec un peu plus de 250 adhérents et pratiquants de l’année".