Saint-Gilles : retrouvé échoué aux Roches-Noires, un dauphin juvénile a regagné l'océan

Ce lundi 16 septembre 2024, un dauphin de petite taille - un tacheté pantropical juvénile - et visiblement affaibli a été retrouvé en bord de plage sur les Roches-Noires à Saint-Gilles. Alertée par des promeneurs, l'équipe de Globice s'est rapidement rendue sur place pour gérer la situation. Après examen par la vétérinaire, la remise à l'eau du dauphin en mer a été décidé et rendue possible par l'intervention des maîtres nageurs sauveteurs et grâce aux moyens en mer de l'équipe d'intervention nautique (CISAN) de la mairie de Saint-Paul (Photo : Globice)

Pris en charge par des surfeurs attentifs au sort de l'animal, "la vétérinaire de Globice a procédé à un rapide état de santé du mammifère marin qui s'avérait être un dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata) juvénile d'environ 1m20, sevré", précise Globice sur ses réseaux.

"Son comportement laissait supposer une désorientation marquée, davantage qu'une pathologie évidente."

Dans ces circonstances, la remise à l'eau du dauphin en mer a été décidé et rendue possible par l'intervention des maîtres nageurs sauveteurs et grâce aux moyens en mer de l'équipe d'intervention nautique (CISAN) de la mairie de Saint-Paul.

"Une fois en mer, le jeune dauphin semblait avoir retrouvé une certaine vigueur et du dynamisme", précisent les équipes de sauvetage.

Selon les soigneurs, l'hypothèse la plus probable est qu'il ait été séparé de son groupe pour une raison quelconque et qu'il ait eu du mal à retrouver ses repères à proximité immédiate des côtes, sachant que son espèce évolue au large, à de grandes profondeurs.

Globice rappelant à tout un chacun qu'en cas de signalement d'un animal échoué, le numéro de veille est le suivant : 06 92 65 14 71.

