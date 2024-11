Saint-Joseph : des coupures d'eau nocturnes suite à la diminution de la ressource

Ce jeudi 7 novembre 2024 de 21h00 à 5h00 du matin, des coupures d'eau nocturnes suite à la diminution de la ressource sont à prévoir à Saint-Joseph en raison de l'épisode de sécheresse. Il est recommandé aux abonnés de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Notre île est particulièrement touchée par un épisode de sécheresse impactant la production d’eau.



Afin de permettre la distribution en eau durant la journée, nous sommes contraints de procéder à des coupures d’eau préventives à compter de ce jeudi 07 novembre 2024 de 21h à 05h00 le lendemain sur les secteurs suivants :



- Secteur Jacques Payet

- Chemin Barbadines

- Chemin des Goyaviers

- Rue Claude Marion



En fonction de l’évolution de la situation, ce plan de distribution d’eau pourrait être réactualisé.



Toutefois, des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau pourraient être constatés tout au long de la journée sur ces mêmes secteurs.



Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



Sudéau remercie ses abonnés pour leur patience et compréhension.