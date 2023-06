Saint-Joseph : ouverture de deux centres d'hébergement et d'un poste de secours suite aux intempéries

Compte tenu de la dégradation météo sur Saint-Joseph, le maire Patrick Lebreton, informe la population de l'ouverture d'un poste de secours en mairie du centre-ville et d'un numéro d'urgence : 0262 35 80 00. Deux centres d'hébergement ont ouverts et prêts à accueillir toute personne en difficulté.

Un évènement de fortes pluies s'est en effet déclenché ce lundi après-midi sur la communes de Petite Ile et Saint-Philippe, où Météo France a relevé 70mm de pluie en 3h et 55mm en 1h. Cet épisode concerne maintenant le centre ville de Saint Joseph. Des rues et des habitations ont notamment été inondées suite aux pluies diluviennes.

"Cet évènement est très localisé et de courte durée puisque un retour au sec est prévu en soirée. En attendant il est susceptible de faire déborder quelques ravines et de provoquer du ruissellement urbain. Soyez donc prudents lors de vos déplacements dans le centre ville de Saint Joseph actuellement" note Météo France.