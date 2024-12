Saint-Joseph : la truite en fête sur les berges de la rivière Langevin

Ce samedi 7 décembre 2024, a lieu la 10ème édition de la fête de la truite du côté des berges de la rivière Langevin à Saint-Joseph. Un village nature sera installé de 9 heures à 16 heures par la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) de La Réunion.

L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser les jeunes et le grand public à la préservation de l'environnement, sensibiliser les collectivités locales et le grand public sur le rôle de la fédération dans le cadre de la préservation des milieux aquatiques.

Mais également promouvoir l'activité pêche de loisir en eau douce à La Réunion.

- Plusieurs activités proposées lors de la fête de la truite -

De nombreuses activités sont proposées : initiation à la pêche pour les jeunes de 4 à 15 ans, concours de dessin pour les enfants de 5 à 10 ans, concours de lancer pour les jeunes de 8 à 15 ans, village de l'eau animé par les partenaires et présentation des missions des partenaires et des actions qu'ils réalisent pour la protection de l'environnement, montage et initiation à la pêche à la mouche.

Est prévu également, une fisite guidée de l’ancienne sucrerie de Langevin, communément appelée Usine Kerveguen, animée par un guide conférencier – Clément Suzanne, le samedi à partir de 9h30.

Toutes ces activités sont entièrement gratuites.

Les adhérents des AAPPMA pourront également s'adonner à leur passion de la pêche en taquinant la truite sur la partie basse de la Rivière Langevin, en respectant la réglementation en vigueur, tout au long de la journée.

Pour tous renseignements, contactez la FD AAPPMA de La Réunion sur le téléphone fixe au 02 62 91 32 48 ou sur le téléphone portable au 06 92 02 29 62.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com