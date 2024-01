Saint-Joseph : un sans-abri attaqué au couteau dans le quartier Butor

Ce samedi 6 janvier 2024, en fin de journée, un homme a été attaqué au couteau après une discussion avec cinq autres sans-abris qui aurait mal tournée dans le quartier du Butor à Saint-Joseph selon les informations de nos confrères de Clicanoo. La gendarmerie évoque une tentative de meurtre. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé (photo : sly/www.imazpress.com)

Vers 17 heures, une dispute éclate entre six individus, hommes et femmes. L'un d'eux fini par attaquer un aautre au cou avec un couteau. L'homme a été transporté à l'hopital dans un état critique. Le mis en cause a quant à lui été placé en garde à vue.

Les deux hommes âgés d'une cinquantaine d’années avaient consommé de l’alcool toujours selon les informations de nos confrères.