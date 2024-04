Saint-Leu fête le Nouvel an tamoul

La ville de Saint-Leu et les associations organisent un événement le dimanche 21 avril 2024 pour le Nouvel an tamoul au parc 20 décembre. Au programme, visite des sites tamouls emblématiques, village indien, ateliers de carrom aux tours en charrette bœuf traditionnelle, cours de danses, holi-holi. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo d'illustration : ville de Saint-Leu)

La journée débutera dès 7h45 avec le départ en bus pour un circuit culturel à travers les sites tamouls emblématiques du patrimoine saint-leusien. Une occasion unique de plonger dans l'histoire fascinante de cette communauté et de découvrir ses contributions uniques à la richesse culturelle de notre ville.



Les inscriptions pour cette visite guidée sont gratuites et ouvertes en ligne sur saintleu.re, alors assurez-vous de réserver votre place dès maintenant.



De 8h à 18h, le parc 20 décembre se transformera en un véritable village indien, où les visiteurs auront l'occasion de participer à une multitude d'activités.



Des ateliers de carrom aux tours en charrette bœuf traditionnelle, en passant par les danses proposées par nos pétillantes associations locales, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Ne manquez surtout pas le défilé coloré vers le front de mer, suivi du tant attendu Holi-Holi sur le parvis de la mairie, une joyeuse célébration de la fête des couleurs.



Le réseau de lecture publique aux couleurs du Nouvel an tamoul



Tout au long du mois d'avril, les structures du réseau de lecture publique de Saint-Leu accueilleront une série d'événements culturels.



Du 13 au 20 avril, les bibliothèques de la ville proposeront des activités telles que des danses indiennes, des ateliers de fabrication de lampes, des séances de pose de henné et bien plus encore.



A ne pas manquer l'exposition "Voyage en Inde" qui se tiendra à la médiathèque Baguett' du 2 au 30 avril, une occasion parfaite d'explorer les richesses culturelles de ce pays fascinant.



Partage culturel, spectacles et fête des couleurs : le Nouvel an tamoul à Saint-Leu promet d’être une belle fête honorant la culture tamoule. Nout’ diversité lé gayar, vien bat’ un karé !



Avec la participation des associations :



Tré d’Union, Pournima Shakty, Nattya Kaliani, Pamavaty Latshimy, Natyanjali, Kalyugam, India Shivarny, Adqe, Ganga, Natyé Pingyel, Karouppou, Shiva Shakti