Saint-Leu : inauguration de l'association "Leu Fanm 'Kèr"

L'inauguration de l'association "Leu Fanm 'Kèr", présidée par Karine Nabenesa, s'est déroulée ce dimanche 28 avril 2024 en présence de la députée Karine Lebon et de la sénatrice Evelyne Corbière. Cette nouvelle association est consacrée "à enrichir la vie communautaire à travers des initiatives qui promeuvent l'entraide, le partage, et la participation active de ses membres". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Leu Fanm 'Kèr)

Créée en mars 2024, "Leu Fanm 'Kèr" se propose de fournir un cadre sécurisant permettant aux femmes de partager leurs expériences, de s'entraider et d'influencer les décisions politiques locales. L'association est bâtie sur les principes de participation et de collaboration, invitant chaque membre à jouer un rôle actif dans le développement de notre communauté.

Objectifs principaux de l'association :

- Renforcement des liens communautaires : Promotion d'un modèle participatif où chaque contribution et chaque voix sont valorisées.

- Entraide pour le progrès : Soutenir les membres dans leur développement personnel et professionnel, renforçant ainsi l'ensemble de la communauté.

- Faire entendre la voix des Femmes : S'engager activement pour que les préoccupations des femmes de Saint-Leu soient entendues et prises en compte dans les débats communaux.

Ce matin, c’est plus d’une soixantaine de femmes et quelques hommes de toutes générations qui se sont rassemblés pour l'inauguration.

Les prises de parole spontanées et touchantes ont souligné l'importance de cette nouvelle plateforme pour l'expression féminine. "C'est le coeur des femmes qui s'est exprimé ce matin à travers l'association "Leu Fanm ‘Kèr" , a déclaré la présidente Karine Nabenesa.

De plus, Karine Nabenesa a souligné : "Nous visons à construire une communauté où l'action collective et l'engagement personnel permettent de réaliser ensemble de grandes choses. "Leu Fanm 'Kèr" est déterminée à être un moteur de changement positif."

- Quelques témoignages marquants de l'inauguration -

Jessica a mis en avant le besoin crucial de structures de soutien pour les enfants, en particulier ceux en situation de handicap. Une professeure a abordé les violences intra-familiales et la nécessité d'offrir plus d'opportunités aux jeunes filles.

Stéphane a parlé de son travail d'accompagnement auprès des femmes souhaitant intégrer des secteurs traditionnellement masculins.

Oriane a témoigné des défis rencontrés en tant que femme entrepreneure et de sa détermination à surmonter les obstacles.

Karine Nabenesa a réaffirmé l'importance de la sororité : "Dans un domaine dominé par les hommes, il est vital de montrer par l'exemple que le succès est accessible à toutes. Ti lamp, ti lamp, nous y parviendrons ensemble."

Evelyne Corbière a reconnu l'importance du soutien mutuel et a souligné le rôle crucial de l'association Union des Femmes Réunionnaise dans le soutien aux femmes locales.

Un témoignage émouvant est venu d'une femme qui, après s'être sentie dévalorisée dans son emploi en agence de communication et avoir traversé une dépression, a vu une lueur d'espoir et a réussi le concours d'enseignante, nous rappelant que "malgré les défis et

les stéréotypes, il ne faut jamais abandonner."