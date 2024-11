Saint-Leu : Joséphine Irsapoullé fête ses 104 ans

C'est avec une joie que Saint-Leu célèbre ce samedi 16 novembre 2024 l'anniversaire Joséphine Irsapoullé (née Valéama), doyenne de la commune. Elle vient de souffler ses 104 bougies. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Le maire, Bruno Domen, et l’élu Josian Zettor, ont tenu à rendre hommage à cette vie riche et exemplaire en lui adressant leurs plus sincères félicitations et en partageant un moment de convivialité avec ses proches.



Née le 13 novembre 1920, à Saint-Louis, mariée à Piton Saint-Leu, Joséphine s’est investie pleinement pour les autres dans son quartier.



"Elle est un véritable exemple de générosité et de dévouement", témoignent ses proches.

Accompagnée de son mari Joseph, Joséphine a travaillé dans les champs et dans l’élevage. Ensemble, ils ont aussi ouvert leur cœur et leur foyer pour accueillir cinq enfants placés, qu’ils ont aimés comme leurs propres enfants.



Toujours de bonne humeur, Joséphine est une figure inspirante pour sa famille et pour tous les Saint-Leusiens.