Saint-Leu : l’accès au littoral et les activités de loisirs interdits jusqu'à nouvel ordre

Une vigilance vagues-submersion orange est actuellement en cours. Par mesure de sécurité, sont interdits par arrêté municipal, dès 7h ce matin et jusqu’à nouvel ordre : l’accès à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer, la baignade, les activités de loisirs et activités nautiques (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Par mesure de sécurité :

- Éloignez-vous du littoral

- Ne prenez pas la mer, ne vous mettez pas à l’eau et stoppez toute activité nautique

- Surveillez une éventuelle montée des eaux et protégez les biens qui peuvent être inondés

​Les services de la Ville sont joignables au 0262 34 80 03.