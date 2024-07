Saint-Leu : la mairie maintient les concerts aux Rondavelles

Alors que le collectif citoyen SOS DPM 974 dénonce des nuisances en lien avec les concerts des Rondavelles qui se tiennent tous les dimanches à Saint-Leu, la mairie a lancé sur son application un sondage. Elle affirme qu'aux vues des résultats, ces soirées "très appréciées par un large public" sont maintenues. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Ces soirées "sont même devenues une partie de ce qui fait VIBRER Saint-Leu" estime le maire dans un communiqué publié ce mardi 16 juillet 2024. "Le front de mer, les rondavelles, ces concerts : c’est l’âme de Saint-Leu, terre d’expression culturelle, dans un cadre paradisiaque que chacun souhaite préserver."

6.360 personnes ont répondu au sondage. "A la première question, à savoir : faut-il interdire les animations, karaoké et les concerts au sein des rondavelles et sur le front de mer ? 94% des sondés ont répondu NON, soit 5 946 participants" détaille la commune. "A la deuxième question qui était : faut-il que chacun fasse preuve de civisme ? 96% des sondés ont répondu OUI, soit 6 048 participants" ajoute-t-elle.

L’équipe municipale conduite par le Maire, Bruno Domen, "se réjouit de cet engouement et demeure CONFORTÉE dans la vision qu’elle porte, dans la juste ligne du programme pour lequel les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens ont fait le choix en 2020".

"L’ensemble des acteurs poursuivront leur travail pour sans cesse améliorer le service donné à la population, pour valoriser ce qui doit l’être et préserver nos richesses à la fois culturelles, environnementales et sociales" souligne le maire.

"L’activité des rondavelles qu’il (le collectif ; ndlr) combat est appréciée d’une très large majorité et sera donc maintenue. Il est important que chacun fasse preuve de civisme et de responsabilité pour que les choses se passent au mieux" dit-il.

"Il est désormais plus que temps de cesser les polémiques stériles, respecter l’engagement et le travail de longue haleine, des femmes et des hommes engagés à Saint-Leu et pour Saint-Leu, et laisser les citoyennes et citoyens de Saint-Leu, de La Réunion et d’ailleurs, conformément à l’esprit saint-leusien et particulièrement en ces temps moroses, profiter de la vie !" conclut la commune.

De son côté, le collectif SOS DPM 974 estime que la maire "lance aujourd'hui un sondage bidon sur les rondavelles pour un problème imaginaire".

"Notre association ne remet absolument pas en cause le droit de ces snack-bars d'organiser "des animations touristiques" conformément aux termes des conventions signées entre la commune ou le Territoire de l'Ouest avec les exploitants (...) Ce que nous constestons, ce sont les conditions dans lesquelles se déroulent les "évènements festifs musicaux"" assure le collectif.

"Faut-t-il rappeler que ces établissements sont situés sur le domaine public maritime naturel de La Réunion et à deux pas du lagon et de la réserve naturelle marine ?" interroge-t-il. En avril dernier, SOS DPM 974 avait organisé une manifestation pour dénoncer les nuisances, mais aussi les problèmes de sécurité posés par les Rondavalles. La mairie semble, elle, bien décidée à maintenir ces événements qui rassemblent chaque week-end des centaines de badauds.

